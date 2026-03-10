Feminicídio

Suspeito de 18 anos foi indiciado por feminicídio e importunação sexual.

Uma mulher de 38 anos foi assassinada a facadas no dia 23 de fevereiro em Campos Altos (MG), na região do Alto Paranaíba, após recusar um beijo de um homem de 18 anos. O caso foi concluído nesta terça-feira (10) pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo o inquérito, o suspeito foi até a residência da vítima e, durante uma conversa, tentou beijá-la. Ao se esquivar e recusar o avanço, a mulher acabou sendo atacada.

O suspeito, armado com um canivete, desferiu aproximadamente 15 golpes contra a vítima, na frente do filho dela, que é menor de idade. Após o crime, ele fugiu, mas foi localizado ainda no mesmo dia, graças às imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades, que auxiliaram na identificação do suspeito.

A mulher foi socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O inquérito policial já foi concluído e encaminhado ao Ministério Público. O suspeito foi indiciado por feminicídio e importunação sexual, conforme apontam as investigações.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Mulher com deficiência é encontrada morta dentro de casa em Manaus