Além de estar indicado na categoria de melhor ator, Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios na cerimônia do Oscar 2026, anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quarta-feira (11).

O nome do ator apareceu na lista junto a artistas como Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Pedro Pascal e outros. No entanto, a Academia não divulgou quais categorias cada um apresentará.

Outros nomes confirmados como apresentadores

A Academia já havia anunciado outros atores que também vão apresentar prêmios, incluindo:

  • Robert Downey Jr
  • Anne Hathaway
  • Paul Mescal
  • Chris Evans
  • Demi Moore
  • Gwyneth Paltrow

O apresentador principal da cerimônia será Conan O’Brien.

Como acompanhar a cerimônia

A cerimônia do Oscar 2026 acontece neste domingo (15). A TV Globo transmite a premiação a partir das 20h.

Leia mais:

‘O Agente Secreto’ lidera ranking de Melhor Filme para o Oscar