Além de estar indicado na categoria de melhor ator, Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios na cerimônia do Oscar 2026, anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quarta-feira (11).
O nome do ator apareceu na lista junto a artistas como Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Pedro Pascal e outros. No entanto, a Academia não divulgou quais categorias cada um apresentará.
Outros nomes confirmados como apresentadores
A Academia já havia anunciado outros atores que também vão apresentar prêmios, incluindo:
- Robert Downey Jr
- Anne Hathaway
- Paul Mescal
- Chris Evans
- Demi Moore
- Gwyneth Paltrow
O apresentador principal da cerimônia será Conan O’Brien.
Como acompanhar a cerimônia
A cerimônia do Oscar 2026 acontece neste domingo (15). A TV Globo transmite a premiação a partir das 20h.
Meet your final slate of presenters for the 98th #Oscars.— The Academy (@TheAcademy) March 11, 2026
The biggest moments are still to come — tune in LIVE Sunday, March 15, at 7e/4p on ABC and Hulu to see it all unfold. #OnlyAtTheOscars pic.twitter.com/dw5Yl37VLI
