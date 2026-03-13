Caso João Paulo

A investigação é conduzida pelas 60ª e 61ª Promotorias de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial

Uma operação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), deflagrada na manhã desta sexta-feira (13), investiga o envolvimento de 19 policiais militares na morte de João Paulo Maciel dos Santos, de 19 anos, ocorrida durante uma abordagem policial em outubro de 2025, no bairro Vila da Prata, na zona Oeste da capital.

A investigação é conduzida pelas 60ª e 61ª Promotorias de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, responsáveis por apurar a atuação dos agentes na ocorrência. Durante a operação, foram cumpridos mandados judiciais expedidos pela Justiça.

Relembre o caso

Durante uma operação policial, João Paulo foi rendido pelos policiais em um beco. Na época, a Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia sobre a venda de entorpecentes por criminosos armados. Os policias solicitaram apoio e iniciaram uma perseguição. Ao entrarem em uma passagem na lateral de uma residência, os policiais afirmaram terem sido atacados a tiros.

No entanto, a versão da PM foi contestada pela família de João Paulo. Um vídeo circulou nas redes sociais e mostra o momento que o jovem foi rendido pelos policiais, sem apresentar resistência. Ele foi levado para um beco e, minutos depois, os policiais saíram carregando um corpo em um lençol.

Após o caso, a PM informou que instaurou um procedimento interno para apurar a atuação dos agentes no caso.

Veja vídeo:

Leia mais

VÍDEO: Carro derruba poste e trava trânsito na avenida das Torres em Manaus

Bolsonaro passa mal e é levado às pressas para hospital em Brasília