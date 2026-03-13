Calafrios e vômito

Ex-presidente apresentou mal-estar na unidade onde está preso

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal, apresentou vômitos e precisou ser levado às pressas para um hospital particular em Brasília na manhã desta sexta-feira (13/03).

A informação foi divulgada pelo filho dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que relatou nas redes sociais que o pai acordou com calafrios e vomitou várias vezes. Segundo ele, o ex-presidente foi encaminhado para atendimento médico após o mal-estar.

Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez…



Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante.



Peço orações para que não seja nada grave. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 13, 2026

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal informou que recebeu o chamado para atender Bolsonaro por volta das 7h40. Ele chegou ao Hospital DF Star por volta das 8h50 em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Bolsonaro está preso na “Papudinha”, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. Até o momento, o hospital e a unidade prisional não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde do ex-presidente.

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