STF

Prisões foram determinadas após o fim do processo.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão definitiva de seis kids pretos e um agente da Polícia Federal que foram condenados pela trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro.

Eles fazem parte do Núcleo 3 da acusação de golpe de Estado e foram denunciados por planejar ações táticas para sequestrar e matar Moraes, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.

As prisões foram determinadas após o fim do processo e da possibilidade de apresentação de recursos.

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No mês passado, a Primeira Turma do Supremo negou os últimos recursos apresentados pelos réus. Nesta semana, o acórdão do julgamento foi publicado, e o ministro determinou a execução das penas.

Confira as penas dos réus:

Hélio Ferreira Lima – tenente-coronel: 24 anos de prisão; Rafael Martins de Oliveira – tenente-coronel: 21 anos de prisão; Rodrigo Bezerra de Azevedo – tenente-coronel: 21 anos de prisão; Wladimir Matos Soares – policial federal: 21 anos de prisão; Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros – tenente-coronel: 17 anos de prisão; Bernardo Romão Correa Netto – coronel: 17 anos de prisão; Fabrício Moreira de Bastos – coronel: 16 anos de prisão.



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