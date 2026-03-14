Guerra

Complexo diplomático foi atingido na madrugada deste sábado após ataques a milícia pró-Irã no Iraque

A embaixada dos Estados Unidos em Bagdá foi atingida por um ataque na madrugada deste sábado (14), segundo autoridades de segurança do Iraque. Imagens divulgadas por agências internacionais mostram fumaça preta saindo do complexo diplomático, localizado na capital iraquiana.

De acordo com informações da Reuters e da Associated Press, o ataque teria sido realizado com um míssil. Já a Agence France-Presse (AFP) informou que um drone teria atingido o prédio.

Ataque ocorreu após ofensiva contra milícia pró-Irã

O episódio acontece após uma série de ataques aéreos realizados antes do amanhecer de sábado contra o grupo armado pró-Irã Kataib Hezbollah, também conhecido como Brigadas do Hezbollah.

Segundo fontes de segurança iraquianas, os bombardeios deixaram ao menos dois mortos na capital iraquiana, aumentando a tensão entre forças alinhadas ao Irã e interesses norte-americanos na região.

Alerta de segurança havia sido renovado

Na sexta-feira (13), a United States Embassy in Baghdad havia renovado um alerta de segurança de nível 4 para o Iraque, o mais alto da escala.

O aviso alertava que o Iran e milícias aliadas já realizaram ataques contra cidadãos, interesses e infraestruturas dos Estados Unidos no país e poderiam voltar a agir.

Até o momento, autoridades não confirmaram vítimas ou danos estruturais detalhados no complexo diplomático.

*Com informações da IstoÉ

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