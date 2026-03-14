Alabama

Homem de 32 anos foi preso após tentar estrangular a esposa durante discussão

Um adolescente de 13 anos nocauteou o próprio pai após flagrá-lo agredindo a mãe dentro da casa onde a família vivia em Foley, no estado do Alabama, nos United States.

Segundo informações da polícia, o jovem reagiu depois de ver o pai, identificado como Daniel Hernández López, de 32 anos, tentando estrangular a esposa após uma discussão dentro da residência. O homem estaria sob efeito de bebida alcoólica no momento da agressão.

Adolescente reagiu para defender a mãe

Ao perceber a intervenção do filho, Daniel teria pegado uma bicicleta e arremessado contra o adolescente. O jovem conseguiu se esquivar e passou a desferir socos no rosto do pai, que acabou ficando inconsciente.

A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o homem ferido. Ele foi preso acusado de violência doméstica.

Histórico de agressões

De acordo com o boletim de ocorrência, Daniel Hernández López já possuía histórico de agressões contra a esposa. As autoridades também suspeitam que ele seja usuário de drogas.

A foto de fichamento divulgada pela polícia mostra o suspeito com vários ferimentos no rosto, consequência dos golpes aplicados pelo filho.

Risco de deportação

Como não possui cidadania americana, o homem também pode enfrentar processo de deportação após o andamento do caso na Justiça. O pedido de fiança foi negado pelas autoridades.

*Com informações do Extra

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