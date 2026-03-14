Quaest

Levantamento foi realizado com 1,5 mil eleitores em todo o estado

Uma pesquisa do instituto Quaest aponta o senador Omar Aziz na liderança da disputa pelo governo do Amazonas em todos os cenários avaliados.

O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 11 de março com 1,5 mil eleitores em todo o estado e indica o senador como principal nome na corrida eleitoral.

Liderança também na pesquisa espontânea

Antes mesmo de os nomes dos pré-candidatos serem apresentados aos entrevistados, Omar Aziz já aparece à frente na pesquisa espontânea, com 4% das intenções de voto, o que corresponde a aproximadamente 80 mil eleitores.

Cenário estimulado de primeiro turno

No principal cenário estimulado de primeiro turno, Omar Aziz amplia a vantagem e chega a 33% das intenções de voto.

Na sequência aparecem:

David Almeida — 23%

Maria do Carmo Seffair — 21%

Entre os entrevistados, 19% declararam voto branco, nulo ou que não votariam, enquanto 4% disseram estar indecisos.

Simulações de segundo turno

As projeções de segundo turno também indicam vantagem para Omar Aziz.

Em um eventual confronto contra Maria do Carmo, o senador aparece com 47% das intenções de voto, contra 31% da adversária.

Já em uma disputa direta contra David Almeida, Omar registraria 43%, enquanto o prefeito de Manaus teria 31%.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e possui margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

As entrevistas foram realizadas de forma presencial em municípios da capital e do interior, com amostra considerada representativa do eleitorado amazonense.

*Com informações da assessoria

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