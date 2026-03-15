Polícia Civil

Criminosos ligados ao Comando Vermelho foram presos por roubo com cárcere privado e transferências bancárias

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu, nesta sexta-feira (13), três homens suspeitos de roubar e manter uma vítima em cárcere privado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante o crime, os suspeitos obrigaram a vítima a realizar transferências bancárias que somaram cerca de R$ 500 mil.

Segundo as investigações, os criminosos faziam parte de um grupo organizado ligado à facção Comando Vermelho, com funções bem definidas na prática do crime.

Crime começou durante visita a imóvel para aluguel

De acordo com a polícia, a ação criminosa começou quando a vítima realizou uma suposta visita a um imóvel para aluguel em Duque de Caxias. No local, os suspeitos assumiram o controle da residência e mantiveram a pessoa sob ameaça, obrigando-a a realizar diversas transferências bancárias.

Familiares da vítima, que tinham acesso às contas bancárias, perceberam movimentações financeiras atípicas e acionaram a polícia.

Investigação identificou integrantes do grupo

Policiais civis da 59ª Delegacia de Polícia de Duque de Caxias acionaram a Delegacia Antissequestro do Rio de Janeiro para auxiliar nas investigações.

Com base em trabalhos de inteligência, os agentes identificaram um homem que teria recebido depósitos provenientes do crime e localizaram endereços ligados a ele.

Segundo a polícia, após obterem os valores, os criminosos movimentavam o dinheiro para evitar rastreamento e se escondiam em áreas dominadas pelo Comando Vermelho, acreditando que não seriam localizados.

Suspeito foi encontrado na Penha

Um dos suspeitos foi localizado no bairro da Penha, Rio de Janeiro e conduzido para prestar depoimento. Durante a oitiva, ele revelou informações importantes para o avanço das investigações, incluindo a identidade de outro criminoso que teria recrutado integrantes para o esquema.

A polícia também identificou outro suspeito responsável por receber valores provenientes das transferências realizadas pela vítima.

Os três homens foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo com restrição de liberdade da vítima e associação criminosa.

Polícia busca outros integrantes da quadrilha

As investigações continuam para identificar e localizar outros integrantes da organização criminosa envolvida no caso.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Ataque a tiros deixa alunos e professora feridos em escola