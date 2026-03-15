O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou estabilidade clínica e melhora da função renal, mas registrou nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue, segundo boletim médico divulgado neste domingo pelo Hospital DF Star, em **Brasília>.
De acordo com os médicos, a alteração levou à ampliação da cobertura de antibióticos no tratamento da pneumonia causada por broncoaspiração.
“Evoluiu com estabilidade clínica e melhora da função renal, porém com nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue. Em decorrência destas alterações, houve necessidade de ampliar a cobertura dos antibióticos”, informou o boletim.
Ex-presidente segue na UTI
Ainda segundo a equipe médica, Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, neste momento, não há previsão de alta hospitalar.
O boletim informa também que houve intensificação da fisioterapia respiratória e motora como parte do tratamento.
O documento é assinado pelos médicos Claudio Birolini, Leandro Echenique e Brasil Caiado, além do coordenador da UTI do hospital, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr., e do diretor-geral da unidade, Allisson B. Barcelos Borges.
Bolsonaro foi internado após passar mal
O ex-presidente foi internado na manhã de sexta-feira após passar mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, em Brasília.
Ele chegou ao hospital com suporte de oxigênio devido à baixa saturação, além de apresentar febre, dor de cabeça e calafrios.
Segundo registros da equipe médica do batalhão, Bolsonaro estava bem na noite anterior, mas iniciou uma crise de soluços. Durante a madrugada, o quadro evoluiu para náuseas e tremores, levando ao encaminhamento para atendimento hospitalar.
Família pede prisão domiciliar
O estado de saúde do ex-presidente reacendeu pedidos da família para que ele cumpra prisão em regime domiciliar.
O senador Flávio Bolsonaro afirmou que o pai precisa de acompanhamento constante e defendeu a transferência para casa.
“Bolsonaro precisa de acompanhamento constante. Os remédios que ele toma, somados às consequências da facada, exigem um cuidado mais que redobrado com a saúde”, declarou o parlamentar nas redes sociais.
*Com informaçõs do Extra
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