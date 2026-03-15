Britânica

Lola Sharp diz lucrar alto com prática de dominação financeira sem sexo

Publicado em 15 de março de 2026

Uma mulher britânica conhecida nas redes como Lola Sharp afirma ter construído uma fortuna explorando um fetiche incomum conhecido como dominação financeira (findom).

Na prática, pessoas submissas — em sua maioria homens — sentem prazer em enviar dinheiro ou presentes para alguém que assume o papel dominante. Segundo Lola, esse tipo de relação normalmente não envolve contato sexual.

Como funciona o “findom”

De acordo com a dominatrix, tudo o que ela precisa fazer é pedir dinheiro.

Em um relato compartilhado nas redes sociais, ela contou que certa vez solicitou 100 libras a um seguidor, mas recebeu dez vezes mais.

“Pedi 100 libras e ele enviou 1.000. Achei que fosse um engano, mas não era. Bem-vindo ao mundo do findom”, afirmou.

Segundo Lola, em troca do dinheiro, ela chegou a dizer ao doador que o deixaria “na miséria”, algo que, segundo ela, agradou o homem.

Fortuna construída nas redes

A britânica afirma que grande parte do seu estilo de vida é financiado por esse tipo de interação.

“Sem brincadeira, este carro, meu apartamento, minha empresa e minhas férias são financiados basicamente por ser arrogante e malvada com homens”, disse.

Ela afirma ainda ter criado uma marca lucrativa dentro da indústria adulta, mas sem produzir conteúdo explícito.

Fenômeno gera curiosidade na internet

Após compartilhar sua experiência, seguidores reagiram com surpresa e curiosidade sobre a prática.

Uma internauta chegou a comentar que queria aprender como funciona o modelo de negócios.

O caso ganhou repercussão após reportagem do jornal britânico The Sun, que destacou o crescimento do interesse pelo chamado “findom” em comunidades online.

*Com informações do Extra

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