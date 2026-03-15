EUA

Presidente dos EUA pode ordenar novos ataques à ilha estratégica de Kharg

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ainda não pretende fechar um acordo com o Irã para encerrar a guerra entre os países e ameaçou lançar novos ataques contra a Ilha de Kharg.

A declaração foi feita durante entrevista por telefone à emissora NBC News, na qual Trump afirmou que os termos propostos por Teerã ainda não são satisfatórios.

“O Irã quer fechar um acordo, e eu não quero porque os termos ainda não são bons o suficiente”, declarou o presidente norte-americano.

Ataques atingiram terminal estratégico de petróleo

Durante a entrevista, Trump afirmou que ataques recentes dos Estados Unidos destruíram grande parte da infraestrutura da ilha.

A Ilha de Kharg abriga o principal terminal de exportação de petróleo iraniano, responsável por cerca de 90% das exportações do país.

“Nós a dizimamos completamente”, afirmou o presidente. Segundo ele, apenas as linhas de transmissão de energia não foram atingidas, pois a reconstrução poderia levar anos.

Possibilidade de novos bombardeios

Trump também deixou em aberto a possibilidade de novos ataques ao território iraniano.

O presidente chegou a dizer que poderia ordenar novos bombardeios contra a ilha “mais algumas vezes”, o que aumentaria ainda mais a tensão no conflito no Oriente Médio.

Trump questiona paradeiro de líder supremo do Irã

Durante a entrevista, Trump também levantou dúvidas sobre a situação do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei.

Segundo ele, o líder iraniano não apareceu em público desde que assumiu o poder.

“Não sei nem se ele está vivo. Até agora, ninguém conseguiu mostrá-lo”, afirmou o presidente dos Estados Unidos.

Trump acrescentou que, caso esteja vivo, o líder deveria tomar uma decisão “inteligente” para o país.

*Com informações da CNN

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