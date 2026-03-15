Foragido

Matheus Eduardo Tentempo Lima, o “Dourado”, foi capturado após nove anos foragido

Um homem apontado pela Polícia Civil como chefe do tráfico de drogas em comunidades de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, foi preso no último sábado (14) em um resort de luxo na Costa Verde. O suspeito estava foragido havia mais de nove anos.

De acordo com as investigações, o homem foi identificado como Matheus Eduardo Tentempo Lima, conhecido como “Dourado”, apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e responsável por coordenar o envio de drogas para diferentes pontos da cidade.

A prisão foi realizada após um trabalho de monitoramento e inteligência da Polícia Civil, que identificou possíveis rotas e endereços ligados ao suspeito. Os agentes conseguiram localizá-lo hospedado em um resort à beira-mar na região da Costa Verde.

Suspeito é investigado por ataque contra policiais

Segundo as investigações, além de comandar o tráfico de drogas em comunidades de Petrópolis, Dourado também é investigado por participação no planejamento de um ataque contra agentes da 105ª DP (Petrópolis).

Ainda conforme a polícia, o suspeito vivia na comunidade do Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, onde mantinha ligação com outras lideranças do Comando Vermelho.

Traficante tinha quatro mandados de prisão

Contra Matheus Eduardo Tentempo Lima havia quatro mandados de prisão em aberto. Segundo a Polícia Civil, ele acumula oito anotações criminais por crimes como:

tráfico de drogas

associação para o tráfico

homicídio qualificado

Após a prisão no resort de luxo, o suspeito foi encaminhado para a delegacia e permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificar possíveis comparsas e ampliar o combate ao tráfico de drogas em Petrópolis e na Região Serrana do Rio.

*Com informações do Extra

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