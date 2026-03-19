Colisão

Acidente envolvendo moto e coletivo causou lentidão no trânsito em Manaus.

Manaus (AM) – Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente com um ônibus da linha 460 na tarde desta quarta-feira (18), na Avenida das Torres, no sentido Centro-Bairro.

A vítima foi identificada como Luna Ferreira, de 29 anos. Ela foi socorrida após colidir na traseira do coletivo.

Motociclista perdeu o controle após manobra

Segundo informações apuradas no local, Luna pilotava uma motocicleta modelo Fazer quando teria sido fechada por um caminhão.

Com a manobra, a condutora perdeu o controle do veículo e acabou atingindo o ônibus, que saía de uma parada de passageiros no momento da colisão.

Vítima foi socorrida consciente

Apesar do impacto, testemunhas relataram que a motociclista estava lúcida no momento do resgate.

Ela recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi encaminhada para uma unidade hospitalar, onde passará por exames de imagem para avaliar possíveis fraturas.

Trânsito ficou lento na região

O acidente provocou retenção no fluxo de veículos na Avenida das Torres, uma das principais vias da capital.

A perícia técnica foi acionada e deve apontar as causas exatas do acidente, além de tentar identificar o caminhão que teria causado a situação.

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