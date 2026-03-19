Manaus (AM) – Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente com um ônibus da linha 460 na tarde desta quarta-feira (18), na Avenida das Torres, no sentido Centro-Bairro.
A vítima foi identificada como Luna Ferreira, de 29 anos. Ela foi socorrida após colidir na traseira do coletivo.
Motociclista perdeu o controle após manobra
Segundo informações apuradas no local, Luna pilotava uma motocicleta modelo Fazer quando teria sido fechada por um caminhão.
Com a manobra, a condutora perdeu o controle do veículo e acabou atingindo o ônibus, que saía de uma parada de passageiros no momento da colisão.
Vítima foi socorrida consciente
Apesar do impacto, testemunhas relataram que a motociclista estava lúcida no momento do resgate.
Ela recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi encaminhada para uma unidade hospitalar, onde passará por exames de imagem para avaliar possíveis fraturas.
Trânsito ficou lento na região
O acidente provocou retenção no fluxo de veículos na Avenida das Torres, uma das principais vias da capital.
A perícia técnica foi acionada e deve apontar as causas exatas do acidente, além de tentar identificar o caminhão que teria causado a situação.
Leia mais: