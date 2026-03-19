Teatro Amazonas

Festival de Parintins encontra Shakespeare em releitura amazônica no Teatro Amazonas, com música, dança e tradução em Libras

A rivalidade histórica dos bois-bumbás do Festival de Parintins vai ganhar toques shakespearianos e invadir o palco do Teatro Amazonas nos dias 26, 27 e 28 de março. Criado pela Buia Teatro Company, o musical “Romeu e Julieta de Parintins – Ecos da Selva” se inspira na famosa obra do poeta inglês William Shakespeare e celebra a ilha Tupinambarana como uma ‘Verona’ brasileira.

Com patrocínio da Petrobras, pelo programa Petrobras Cultural, e do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, o espetáculo terá cinco sessões, todas com tradução em Libras e audiodescrição. A primeira ocorre na quinta-feira, às 20h, e as demais na sexta e no sábado, às 16h e às 20h.

Amor proibido e música original

A narrativa acompanha a história de Romeu, do boi Caprichoso, e Julieta, do Garantido, em uma história de amor proibido conduzida pela música, com texto e composições originais de Tim Rescala. O artista acumula indicações ao Grammy Latino e prêmios como Shell, APTR, Mambembe, APCA e CBTIJ.

“É uma homenagem a Parintins, aos seus habitantes e a toda potência coletiva que mantém viva a festa dos bois, uma celebração em que rivalidade e arte caminham juntas. Em 2026, levar essa história ao palco faz ainda mais sentido: é um gesto de afirmar que os clássicos só continuam vivos quando encontram o presente”, salienta o diretor Tércio Silva.

Foto: Divulgação

Elenco e equipe técnica

O elenco conta com Débora Duboc, Maria Hagge, Janaína Azevedo, Rafael Siano, Yago Reis, Elton Nogueira, Roque Baroque e Clayson Charles. Em cena, eles são acompanhados pelos músicos Hilo Carriel (piano, regência e direção musical), Abraão Araújo (flauta), Caio Brito (violoncelo) e Igor Brasil (percussão).

A direção e concepção são de Tércio Silva, com assistência de direção e preparação corporal de Monique Andrade, preparação vocal de Soraya Ravenle, iluminação de Orlando Schaider, cenografia de Tércio Silva, figurinos de Melissa Maia e visagismo de Eugenio Lima.

Outros destaques da produção incluem adereços e bonecos de Sergio Nascimento, desenho de som por Germano Xavier, produção executiva de Priscila Cruz, produção de Giselle Jardim, técnico cênico Esaú Evandro e cenotécnicos Leão, João e Jobas. O correpetidor é Renan Branco.

Ingressos e informações

Os ingressos estão disponíveis na plataforma ShopIngressos (link direto), com valores entre R$ 10 (meia entrada 3º pavimento) e R$ 40 (inteira plateia e frisas). Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @buiateatro ou pelo telefone (92) 98281-4711.

Serviço:

Espetáculo: Romeu e Julieta de Parintins – Ecos da Selva

Romeu e Julieta de Parintins – Ecos da Selva Local: Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião, s/n, Centro, Manaus/AM)

Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião, s/n, Centro, Manaus/AM) Datas: 26, 27 e 28 de março de 2026

26, 27 e 28 de março de 2026 Horários: 20h (quinta-feira); 16h e 20h (sexta e sábado)

20h (quinta-feira); 16h e 20h (sexta e sábado) Duração: 115 minutos

115 minutos Classificação indicativa: Livre

Livre Capacidade: 642 lugares

642 lugares Apresentador: Petrobras

Petrobras Patrocínio: Petrobras e Ministério da Cultura – Lei Rouanet

Foto: Divulgação

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