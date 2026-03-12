William Shakespeare

Espetáculo da Buia Teatro Company recria o clássico de Shakespeare inspirado na rivalidade dos bois Caprichoso e Garantido

Apresentada pela Petrobras e pelo Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, a ópera-teatro “Romeu e Julieta de Parintins – Ecos da Selva” traz uma releitura amazônica do clássico de William Shakespeare. Ambientada na Ilha Tupinambarana, a montagem deve estrear no fim de março no Teatro Amazonas.

O universo dos bois Caprichoso e Garantido inspira a nova produção da premiada Buia Teatro Company. O espetáculo conta a história do amor proibido entre Romeu, torcedor da nação azul, e Julieta, apaixonada pela nação vermelha.

O dramaturgo Tércio Silva, que fundou a Buia Teatro Company ao lado da atriz, figurinista e artista visual Maria Hagge, assina a direção e a concepção da nova montagem.

Segundo ele, a releitura amazônica atravessa a vida cultural de Parintins a partir da ótica do boi-bumbá. Assim, a narrativa apresenta um amor proibido em meio ao embate simbólico entre os protagonistas do festival folclórico.

De acordo com Tércio, a ideia do espetáculo surgiu durante a pandemia.

“Naquele período, estávamos mergulhados no processo de um Brecht para crianças, pesquisando como certos clássicos podem ser revisitados sem perder a força. Foi aí que surgiu o desejo de buscar Shakespeare, mediante o seguinte questionamento: como atualizar uma dramaturgia tão conhecida para conversar com os novos públicos do nosso Norte? E, entre tantas obras, não há nada mais atual do que ‘Romeu e Julieta’. Isso porque, no fundo, é uma história sobre o futuro, sobre como uma guerra herdada, sustentada por adultos e tradições de conflito, pode roubar o amanhã de dois jovens que só querem viver o encontro. Na nossa adaptação, a tragédia permanece como tensão, mas é atravessada por outras energias: a leveza, a beleza e o amor com que o Festival de Parintins foi construído pelo seu povo”, detalha.

Homenagem a Parintins e ao Festival dos Bois

Tércio pontua que “Romeu e Julieta de Parintins – Ecos da Selva” surge como uma homenagem à Ilha Tupinambarana, aos moradores e à força coletiva que mantém viva a festa dos bois.

Para ele, o espetáculo também celebra uma tradição cultural em que rivalidade e arte caminham juntas.

“Em 2026, levar essa história ao palco faz ainda mais sentido: é um gesto de afirmar que os clássicos só continuam vivos quando encontram o presente e de celebrar Parintins como uma ‘Verona’ brasileira, onde cultura e pertencimento são matéria da cena”, pontua o sócio-fundador da Buia, uma das mais destacadas companhias brasileiras dedicadas ao teatro para as infâncias.

Música original conduz a narrativa

Com patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Cultural, e do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, o espetáculo apresenta uma narrativa conduzida pela música.

O libreto e as composições originais são de Tim Rescala, artista com indicações ao Grammy Latino e vencedor de prêmios como Shell, Associação de Produtores de Teatro (APTR), Mambembe, Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude (CBTIJ).

Buia Teatro Company

Fundada em 2015, em Manaus, por Tércio Silva e Maria Hagge, a Buia Teatro Company se consolidou como uma das principais companhias brasileiras dedicadas ao teatro para as infâncias.

Com sede própria no centro histórico da capital amazonense, o grupo desenvolve um trabalho autoral voltado à escuta ativa das crianças, à experimentação estética e à valorização da cultura do Norte do Brasil.

Ao longo de sua trajetória, a companhia recebeu importantes reconhecimentos nacionais e internacionais. Entre eles está o Prêmio Cenym de Melhor Grupo de Teatro do Brasil (2022), além de indicações e premiações da APTR e do Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude/ Associação Internacional de Teatro e Artes Cênicas para Crianças e Jovens (CBTIJ/ASSITEJ) Brasil.

Além disso, o grupo já representou o Brasil em países como Argentina, Turquia, Itália e França, levando sua linguagem artística a palcos e festivais internacionais.

Programa Petrobras Cultural

A Petrobras possui uma trajetória de mais de 40 anos apoiando a cultura brasileira. Ao longo desse período, a empresa investiu de forma contínua em projetos culturais como elemento transformador e fonte de energia para a sociedade.

Por meio do Programa Petrobras Cultural, a companhia apoia iniciativas que fortalecem a cultura brasileira como força de desenvolvimento. Nesse contexto, o conceito de “Brasilidade” orienta a seleção dos projetos, refletindo nas temáticas, origens, curadoria e características de cada iniciativa apoiada.

