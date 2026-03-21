Em Manaus e interior

Ação estadual e federal oferta exames, cirurgias e consultas em várias cidades.

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas promove, neste sábado e domingo (21 e 22), uma grande mobilização em prol da saúde da mulher em todo o estado. A ação deve ultrapassar 5 mil procedimentos realizados em unidades da capital e do interior.

Ação envolve unidades no Amazonas

A iniciativa integra uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Saúde, com apoio de estados, municípios e instituições hospitalares.

No Amazonas, 15 unidades de saúde participam da ação, além de duas Carretas da Saúde e do Barco Hospital São João XXIII, que atende comunidades ribeirinhas.

Serviços ofertados

Durante os dois dias, serão oferecidos serviços como cirurgias ginecológicas, consultas, mamografias, ultrassonografias e outros exames.

Na capital, o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz concentra parte dos atendimentos, incluindo laqueaduras, curetagens, exames de imagem e cirurgias de catarata.

Uma das carretas está instalada na zona norte de Manaus, com atendimentos voltados para exames de ultrassonografia.

Atendimento também no interior

No interior, hospitais regionais em cidades como Coari, Itacoatiara, Manicoré e Santo Antônio do Içá também participam da mobilização, ampliando o acesso à saúde feminina.

A estratégia busca reduzir deslocamentos e fortalecer o atendimento próximo da população.

Ação amplia acesso à saúde

Segundo a secretária Nayara Maksoud, a iniciativa reforça o compromisso com o atendimento às mulheres em diferentes regiões do estado.

A ação também conta com o apoio de unidades federais, como o Hospital Universitário Getúlio Vargas, que integra a mobilização.

Atendimento para mulheres

Mulheres acima de 40 anos podem realizar mamografias sem necessidade de encaminhamento. Já pacientes com encaminhamento podem procurar as unidades participantes para atendimento.

A iniciativa faz parte de uma política de ampliação e descentralização dos serviços de saúde, garantindo maior acesso e qualidade no atendimento às mulheres no Amazonas.

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