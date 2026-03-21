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Pezeshkian cobra fim de ataques e defende atuação independente do Brics

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que é necessária uma “cessação imediata” do que classificou como agressão israelense-americana para encerrar a guerra e conter a escalada do conflito regional. A declaração foi divulgada pela embaixada do Irã na Índia, em comunicado publicado neste sábado (21).

Pezeshkian conversou por telefone com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ainda no início do dia. Durante o diálogo, o líder iraniano defendeu medidas para evitar novos episódios de conflito.

Além disso, ele afirmou que devem existir garantias para impedir a repetição de tal “agressão” no futuro.

Papel do Brics no conflito

O presidente iraniano também pediu maior protagonismo do Brics, bloco formado por economias emergentes. Segundo ele, o grupo deve atuar de forma independente para conter a escalada de tensões.

Nesse sentido, Pezeshkian reforçou a importância de uma atuação conjunta para frear ações militares contra o Irã.

Proposta de segurança regional

De acordo com a embaixada iraniana na Índia, o presidente propôs a criação de uma estrutura de segurança regional. A iniciativa incluiria países do oeste da Ásia e teria como objetivo garantir a paz sem interferência estrangeira.

Índia condena ataques no Oriente Médio

Por outro lado, o primeiro-ministro Narendra Modi se manifestou sobre o tema em uma postagem na rede social X. Ele afirmou que condenou os ataques à infraestrutura crítica no Oriente Médio durante a conversa com o presidente iraniano.

Além disso, Modi destacou a importância de preservar a liberdade de navegação e assegurar que as rotas marítimas permaneçam abertas e seguras.

Tensão internacional segue em alta

Diante desse cenário, as declarações reforçam a preocupação internacional com a escalada do conflito no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, líderes globais defendem soluções diplomáticas para evitar novos confrontos e ampliar a estabilidade na região.

(*) Com informações da CNN Brasil

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