participações especiais

Cantor se apresenta na Arena da Amazônia com participações especiais

Publicado em 21 de março de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Manaus vai receber o cantor Pablo com o novo projeto “Bodega do Pablo” nesta sábado (21). O show será realizado na Arena da Amazônia, com abertura dos portões às 20h.

Além de Pablo, o evento contará com apresentações de Tayrone, Silvanno Salles, Netto Brito, Simone Morena e Fofinho do Arrocha, ampliando a programação musical da noite.

A realização do show em Manaus é da Fábrica de Eventos.

Nas redes sociais, a divulgação do evento chamou atenção do público com um tom descontraído:

“Chamando todos os cachaceiros de Manaus!. Pode ir preparando o fígado, porque a cidade vai virar uma verdadeira bodega”, diz post publicado nas redes sociais nessa terça-feira, 18 de novembro de 2025.

Projeto reúne sucessos e inéditas

O audiovisual completo de “Bodega do Pablo” reúne diversas faixas, incluindo regravações, músicas inéditas e parcerias. O projeto se destaca pela mistura de sucessos e novas composições que reforçam a identidade do artista.

Na primeira parte, estão canções como “Imprevistos”, “Quem Ama Não Machuca”, “Alianças” (com Asas Livres) e “Don’t Cry” (com Silfarley).

Já na segunda parte, o repertório inclui “Quase me chamou de amor”, “Pense um pouco”, “Caminhos do sol”, “Agora somos ex” feat Nenho e “1 Love baby” feat com Milsinho.

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