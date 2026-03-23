Prisão

Nesta segunda-feira (23), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou a favor da concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente

A casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passa por reformas em meio a expectativa de que a prisão dele possa ser convertida em domiciliar.

Nesta segunda-feira (23), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou a favor da concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente.

Segundo apurou a CNN, são consertos pontuais na residência onde o ex-presidente morava em Brasília com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a filha mais nova e a enteada. A intenção é que tudo fique pronto ainda nesta semana.

Desde a semana passada, o ânimo de bolsonaristas aumentou diante da articulação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, junto ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A aliados, Flávio teria classificado a reunião como “excelente” e manifestado surpresa com a postura de Moraes. Médicos com interlocução com o ministro também teriam alertado sobre a necessidade da domiciliar.

Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado no Complexo da Papudinha, em Brasília. Ele está internado há mais de uma semana em um hospital particular, após ser diagnosticado com pneumonia. Ainda não há previsão de alta.

(*) Com informações da CNN Brasil