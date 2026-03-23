Perda

Leonid Radvinsky, criador da plataforma, faleceu nesta segunda-feira; empresa confirmou a informação em comunicado.

O dono do OnlyFans morreu aos 43 anos, nesta segunda-feira (23/3). Leonid Radvinsky, criador da plataforma, enfrentava um câncer há alguns anos. A empresa confirmou a informação e destacou que a família pediu privacidade neste momento difícil.

“Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Leo Radvinsky. Leo faleceu em paz após uma longa batalha contra o câncer”, anunciou a empresa em comunicado.

Nascido em Odesa, na Ucrânia, Radvinsky era dono do OnlyFans, plataforma criada em 2016. Inicialmente, o site funcionava como uma rede em que criadores cobravam pelo acesso a conteúdos variados, como cursos e performances artísticas. A popularização, no entanto, ocorreu a partir de 2020, com a venda de conteúdo adulto.

Radvinsky morava na Flórida, nos Estados Unidos, e raramente dava entrevistas. Em uma biografia atribuída ao empresário, ele era descrito como alguém que passou as últimas duas décadas desenvolvendo empresas de software e contribuindo com o movimento de código aberto.

No mesmo perfil, também afirmava dedicar tempo, esforço e recursos a causas sem fins lucrativos, incluindo iniciativas de tecnologia aberta e instituições de caridade.

Com informações do Metrópoles

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