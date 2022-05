Homem decepa orelha do cunhado para “comer com cachaça” na Paraíba; veja

Um agricultor, de 32 anos, teve a orelha decepada pelo cunhado neste domingo (15). O caso aconteceu em Guarabira, no Brejo paraibano. Segundo a esposa da vítima, o agressor possui desavenças com seu esposo.

De acordo com o relato à imprensa, ela afirmou que seu irmão chegou na residência onde o casal mora chamando a vítima. Com a promessa de que iria matá-lo, o agressor se armou com um facão. Ele, no entanto teria dito que iria ia comer a orelha do agricultor “para comer com cachaça”.

