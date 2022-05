Abono fardamento é liberado para 9 mil policiais militares e bombeiros do AM

Manaus (AM)- Nesta segunda-feira (9), o governador Wilson Lima assinou o decreto que disciplina a concessão do benefício no valor de R$ 3.098,46, destinado à aquisição de fardamento por servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

O efetivo de 8,9 mil policiais militares e bombeiros militares do Amazonas vai receber o abono fardamento, este ano.

De acordo com o decreto, que foi encaminhado para publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), cada policial militar ou bombeiro militar terá direito ao abono, que será pago em cota única.

Os recursos serão disponibilizados na conta do servidor no mês de aniversário, observado o calendário de pagamento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM).

Na PMAM, o abono vai ser pago para os 7.830 policiais da ativa, enquanto no CBMAM a medida alcançará o efetivo de 1.079 militares. A expectativa é que o Governo injete R$ 27,6 milhões na economia do estado com a liberação do benefício aos servidores militares do estado.

