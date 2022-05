Mais de 3 mil policiais militares do AM receberam gratificação por armas apreendidas

Ao todo, mais de 2,5 mil armas foram apreendidas pela Polícia Militar no Amazonas

Manaus (AM) – Mais de 3,2 mil policiais militares foram beneficiados pelo Governo do Estado com a gratificação por armas de fogo apreendidas de criminosos em todo o Amazonas.

Criada pelo governador Wilson Lima, a bonificação superou a marca de R$ 900 mil em gratificação destinada aos servidores da segurança.

De acordo com levantamento realizado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a bonificação, aprovada em 2019, alcançou 3.289 policiais entre o período de fevereiro de 2020 até abril deste ano.

A quantidade de armas apreendidas chega a 2.583, e o valor total pago até então é de R$ 910.700 em bonificações, recompensando e estimulando os profissionais.

O subcomandante-geral da PMAM, coronel Algenor Filho, pontua um aumento de 20% no número de apreensões de armas de fogo entre 2020 e 2021.

Os números saíram de 1.041 armas retiradas das mãos de criminosos para 1.256 armas apreendidas.

“A população vê as armas sendo retiradas das ruas, e o crime organizado sofre um golpe muito grande porque essas armas são compradas a preços exorbitantes. No momento em que o Governo do Estado incentiva o nosso policial, incentiva a nossa tropa a buscar esse armamento e tirar da rua, nós estamos aumentando a sensação de segurança para população e garantindo que essas armas ilegais saiam da rua”, afirmou o subcomandante-geral.

O tenente Jhones Fernandes, do batalhão de Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), afirma que a gratificação complementa o trabalho do policial contra a criminalidade e em favor da proteção da sociedade.

“Costumamos dizer que apreender uma arma de fogo, seja ela de roubo, de assalto ou de porte ilegal, a gente pergunta, ‘Quantas vidas foram salvas?’. Não tem uma forma de colocar no papel e mensurar quantas vidas foram salvas, então essa é uma forma da gente mover o policial a ele observar que está fazendo um bem. Cada arma de fogo retirada das ruas é menos assalto, menos homicídios e mais segurança para a população”, diz.

Beneficiados

A recompensa é um projeto do governador Wilson Lima que começou a ser elaborado em 2019.

Em maio do ano passado, o governador assinou Mensagem Governamental prevendo o pagamento e, em dezembro, os deputados aprovaram o projeto de lei do Executivo, instituindo a gratificação.

A Lei nº 5.044 foi regulamentada em janeiro. Pelo decreto que rege a premiação, o policial que apreender armas de fogo deverá submeter à sua instituição – Polícia Civil ou Militar – alguns documentos, como auto de apreensão de armamento, entre outros, para ter direito ao bônus. Os valores variam de R$ 300 a R$ 1.000.

*Com informações da Agência Amazonas

Fotos: Lucas Silva/Secom

Edição Web: Bruna Oliveira

