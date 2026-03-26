Produção

Suframa visita projetos industriais pioneiros e iniciativas de PD&I em Boa Vista

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) realizou, em Boa Vista, visitas técnicas às duas primeiras empresas com projetos industriais aprovados na área de atuação da Autarquia fora de Manaus: a Bebidas Monte Roraima e a Agroindustrial Serra Verde, ambas com iniciativas baseadas no uso de matéria-prima regional.

A comitiva também acompanhou o andamento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Universidade Federal de Roraima (UFRR) e no Instituto Federal de Roraima (IFRR). Todas as atividades fizeram parte da programação da Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento, ocorrida na quarta (25) e quinta-feira (26).

Na Agroindustrial Serra Verde, a comitiva foi recebida pelo diretor Felipe Castro. A unidade emprega mais de 200 trabalhadores e atua no processamento de soja para a produção de óleo vegetal, incluindo o produto refinado já disponível no mercado, e farelo com 46% de proteína vegetal.

Durante a visita, Felipe Castro destacou o papel estratégico do apoio institucional para a implantação e consolidação do projeto. “Não fossem nossos apoiadores, como a Suframa e a Sudam, esse projeto dificilmente viria para Roraima, pelos desafios logísticos e pelos custos elevados em razão da distância do restante do Brasil”, afirmou, ressaltando ainda as particularidades da produção local, influenciada por um calendário agrícola distinto do restante do País.

A empresa vem ampliando sua atuação no mercado, com o óleo de soja já inserido nas redes varejistas e apresentando boa aceitação pelos consumidores, além de contribuir para a redução de preços de itens da cesta básica em Roraima. A produção mensal atende tanto o mercado local quanto outros estados, como o Amazonas, reforçando a competitividade do produto regional.

Além do abastecimento interno, a Serra Verde também se destaca pela inserção no mercado internacional, com exportações de farelo de soja para países da América Latina, Caribe, África e Europa, além de operações logísticas que integram diferentes modais de transporte.

Na Bebidas Monte Roraima, empresa pioneira na produção de água mineral no estado e em operação há 40 anos, os representantes da Suframa conheceram a estrutura produtiva, que inclui linhas de envase em garrafas PET, copos e garrafões de 20 litros. A empresa possui capacidade instalada que varia conforme a linha de produção, podendo alcançar até 20 mil garrafas por hora, e conta atualmente com mais de 120 funcionários. Além do atendimento ao mercado local, mantém exportações regulares para a Guiana e avalia a ampliação de sua atuação para o Caribe.

O diretor da empresa, Vaneri Verri, destacou a trajetória e os próximos passos do empreendimento. “Somos uma empresa familiar, pioneira no estado, e seguimos investindo na modernização. Temos capacidade instalada para ampliar a produção e estamos em processo de reorganização dos rótulos e de avaliação de novos projetos junto à Suframa, buscando melhorar nossos insumos e ampliar mercados”, afirmou.

PD&I

As visitas também incluíram agendas voltadas ao acompanhamento de projetos de PD&I financiados pela Lei de Informática da Zona Franca de Manaus. Na Universidade Federal de Roraima (UFRR), a equipe conheceu o Centro de Inovação e Tecnologia, que desenvolve projetos nas áreas de inteligência artificial, ciência de dados e internet das coisas, no âmbito do Programa Prioritário de Indústria 4.0, coordenado pelo Centro de Excelência em Tecnologia de Software (CITS).

No Instituto Federal de Roraima (IFRR), foram visitados a incubadora Koneka, recentemente credenciada pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (Capda) para captação de recursos de PD&I, e o Laboratório de Informática em Saúde Digital do Campus Boa Vista, estruturado com equipamentos de alto desempenho, conectividade via satélite e infraestrutura para pesquisas tecnológicas aplicadas.

O pró-reitor substituto de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFRR, Amarildo Ferreira Júnior, destacou a importância das parcerias institucionais para o fortalecimento do ambiente de inovação. “O credenciamento da incubadora Koneka amplia as possibilidades de desenvolvimento conjunto, especialmente nas áreas de empreendedorismo, inovação tecnológica e impacto social, que têm grande potencial no estado”, afirmou.

Resultados

Ao final da agenda, a superintendente-adjunta de Operações da Suframa, Maria Lins, destacou o papel da Agroindustrial Serra Verde como referência no processo de industrialização com base regional. “A Serra Verde representa um exemplo de projeto ativo que utiliza matéria-prima regional e demonstra o potencial da política de incentivos coordenada pela Suframa”, afirmou.

O superintendente-adjunto Executivo, Luiz Frederico Aguiar, ressaltou a importância do acompanhamento contínuo das ações iniciadas nas Jornadas. “Esse retorno às instituições permite verificar resultados concretos. No ano passado, visitamos o espaço onde seria implantado o laboratório de informática do IFRR e, agora, encontramos a estrutura em funcionamento, evidenciando a efetividade dos investimentos e das parcerias estabelecidas”, exemplificou.

(*) Com informações da assessoria