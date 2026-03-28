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Uma atualização regulatória inspirada no Estatuto da Criança e do Adolescente, com foco na proteção de menores no ambiente online

A internet deixou de ser apenas um espaço de entretenimento para se tornar um ambiente central na formação social, emocional e cognitiva de crianças e adolescentes. Nesse contexto, surge o chamado “ECA Digital”, uma atualização regulatória inspirada no Estatuto da Criança e do Adolescente, com foco na proteção de menores no ambiente online. Mas, para além das boas intenções, o que de fato muda na prática?

A primeira mudança concreta está na exigência de mecanismos mais robustos de verificação de idade. Hoje, em grande parte das plataformas, basta clicar em um botão confirmando ter mais de 18 anos para acessar conteúdos restritos. Com o novo modelo, empresas poderão ser obrigadas a implementar sistemas mais eficazes — o que pode incluir cruzamento de dados, validações adicionais ou até tecnologias biométricas. Na prática, isso tende a dificultar o acesso precoce a conteúdos inadequados, embora levante preocupações sobre privacidade e uso de dados.

Outro ponto relevante é o fortalecimento das ferramentas de controle parental. Pais e responsáveis deverão ter mais recursos para acompanhar e limitar o uso das plataformas por menores, incluindo controle de tempo de tela, bloqueio de conteúdos e maior transparência sobre o que está sendo consumido. Isso representa uma mudança importante, pois desloca parte da responsabilidade para dentro do núcleo familiar, com apoio tecnológico mais consistente.

Além disso, o ECA Digital pressiona as plataformas a reverem práticas de design consideradas potencialmente viciantes. Funcionalidades como rolagem infinita, reprodução automática de vídeos e sistemas de recompensa que estimulam permanência prolongada podem sofrer restrições. Na prática, isso pode alterar significativamente a experiência do usuário jovem, tornando-a menos imersiva — e, possivelmente, menos nociva.

No entanto, é na moderação de conteúdo que surgem os maiores desafios. O novo arcabouço amplia a responsabilidade das plataformas na remoção de conteúdos potencialmente prejudiciais a menores, inclusive antes de decisão judicial em alguns casos. Diante do risco de multas elevadas, a tendência é que empresas adotem uma postura mais conservadora, removendo conteúdos por precaução. Isso pode gerar um efeito colateral preocupante: a exclusão de conteúdos legítimos, afetando a liberdade de expressão.

Outro ponto sensível é a ampliação do poder regulatório de órgãos administrativos, que passam a ter maior influência sobre o que pode ou não circular no ambiente digital envolvendo menores. Isso levanta um debate jurídico relevante sobre os limites entre regulação, censura e o papel do Judiciário na mediação de conflitos envolvendo direitos fundamentais.

No fim das contas, o ECA Digital representa um avanço necessário diante de um cenário em que crianças e adolescentes estão cada vez mais expostos a riscos online. Mas, sua eficácia dependerá menos do texto da lei e mais da forma como será implementado e ajustado ao longo do tempo.

O desafio central não é apenas proteger, mas proteger sem excessos. Encontrar esse equilíbrio será determinante para que o ambiente digital se torne, de fato, mais seguro, sem abrir mão de princípios fundamentais como liberdade de expressão e acesso à informação.

O ECA Digital não é um ponto final. É, na verdade, o início de um teste: o de como uma sociedade decide regular o espaço mais complexo e influente da atualidade.

Juscelino Taketomi

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