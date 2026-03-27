Suframa

Reunião será presidida pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

A 322ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS) será realizada na próxima segunda-feira (30), às 9h (horário de Manaus), no auditório da Autarquia. Os 83 projetos em pauta totalizam investimentos estimados em R$ 1,17 bilhão, com faturamento projetado de R$ 7,29 bilhões e potencial de geração de 2.880 novos postos de trabalho.

A primeira reunião do CAS de 2026 será presidida pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e contará com a presença do superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, além de conselheiros, autoridades políticas e representantes de entidades de classe. Os 83 projetos industriais, entre comunicações e proposições com recomendação de aprovação, configuram um dos maiores volumes de processos submetidos ao colegiado em um único intervalo entre reuniões.

Entre os destaques, 38 projetos de implantação de novos empreendimentos industriais e de serviços, com previsão de R$ 726,57 milhões em investimentos, faturamento estimado em R$ 2,82 bilhões e geração de 1.931 empregos. Também serão apresentados aos conselheiros 45 projetos de diversificação e ampliação produtiva, que somam R$ 449,56 milhões em investimentos, faturamento estimado em R$ 4,47 bilhões e criação de 949 novos postos de trabalho.

O subsetor eletrônico concentra o maior destaque da pauta, com previsão de 738 novos empregos e investimentos superiores a R$ 105 milhões. A reunião também incluirá a comunicação de 64 projetos industriais aprovados por delegação de competência, nos termos da Resolução CAS nº 205/2021, com expectativa de R$ 643,8 milhões em investimentos e geração de 1.753 empregos.

Dentre eles, o projeto de implantação da empresa Altatronic Industrial do Brasil, para produção de placa de circuito impresso montada (exceto de uso em informática), que prevê a geração de 379 postos de trabalho e R$ 37,52 milhões em investimento. Outro projeto relevante foi o de diversificação da empresa Etor Pneus, para produção de câmara de ar para pneumático de bicicleta e câmara de ar para pneumático de motocicleta que prevê a geração de 158 novos postos de trabalho e R$ 25,54 milhões em investimento.

Entre as 19 proposições de projetos submetidos à deliberação dos conselheiros, o da empresa NT Industria e Comércio de Panificação de implantação para produção de produtos de panificação, com previsão de inves1mentos de R$ 34,47 milhões e geração de 269 novos postos de trabalho. Outro projeto relevante é o da Tecmar Transportes de implantação para prestação de serviço de armazenagem, de manuseios de cargas e de

transporte rodoviário de cargas, com previsão de investimentos de R$ 88,93 milhões e geração de 85 novos postos de trabalho.

Na ordem do dia, os conselheiros apreciarão 32 proposições, que abrangem temas como: atualização normativa sobre a destinação de áreas do Distrito Industrial de Manaus e matérias administrativas, incluindo o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2026. Também será comunicada a conclusão da análise de 523 Relatórios Demonstrativos de Acompanhamento de Projetos (RDAP), referentes ao ano-base 2023.

Continuidade

Para o superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, a reunião evidencia a continuidade do ambiente favorável à atração de investimentos e à geração de empregos na região. “Os números desta reunião demonstram a confiança do setor produtivo no modelo Zona Franca de Manaus. Estamos avançando com projetos que ampliam a base industrial, estimulam a inovação e fortalecem a geração de oportunidades para a população da Amazônia”, destacou.

(*) Com informações da assessoria