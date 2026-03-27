Investimento

Recursos parlamentares somam quase R$ 750 mil e ampliam serviços em hospitais e centros de convivência

Publicado em 27 de março de 2026

Por Em Tempo*

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O deputado estadual João Luiz (Republicanos) destinou quase R$ 750 mil em emendas parlamentares para ampliar a estrutura de atendimento à população de Manaus. Durante a semana, o parlamentar entregou equipamentos para unidades de saúde e centros de convivência em diversas zonas da capital amazonense.

Hospital Adriano Jorge recebe equipamentos essenciais

A Fundação Hospital Adriano Jorge, no bairro Cachoeirinha, foi contemplada com quase R$ 500 mil. Os recursos foram utilizados na aquisição de uma mesa cirúrgica, um veículo automotor e outros equipamentos e materiais.

Segundo o diretor da unidade, Ayllon Menezes:

“O deputado é sensível à área da saúde e investe no setor. É muito importante receber o retorno dele em nossa unidade, entregando equipamentos importantes para melhorar o funcionamento dos serviços.”

Em 2025, o hospital realizou mais de 10 mil cirurgias, e os novos equipamentos vão reforçar o atendimento à população.

Centros de convivência ganham recursos e infraestrutura

O Centro de Atenção Integrada à Melhor Idade (Caimi) Ada Viana, na zona oeste, recebeu R$ 50 mil, aplicados na compra de:

Bebedouro industrial

Tela de projeção

Monitores de vídeo e mouses

Cadeiras giratórias

Televisão smart e projetor multimídia

O Centro Estadual de Convivência da Família Maria Miranda Leão, na zona centro-oeste, também recebeu R$ 50 mil. Foram adquiridos freezer, geladeiras, caixas de som, fogões, televisores e aparelhos de ar-condicionado.

A aposentada Ana Maria Campos Corrêa, de 74 anos, afirmou:

“Os equipamentos entregues pelo deputado João Luiz garantem dignidade a nós, idosos. Parabenizo o parlamentar por nos proporcionar melhor qualidade de vida.”

Além disso, a Associação Colônia de Pescadores de Beruri recebeu R$ 150 mil para compra de um bote de alumínio.

Assistência social recebe R$ 1,6 milhão

O deputado destinou R$ 1,6 milhão à assistência social, viabilizando projetos voltados à proteção social e atendimento a famílias em vulnerabilidade.

Os recursos reforçam programas como Pelci (Esporte e Lazer na Capital e Interior) e Respirar, oferecendo qualidade de vida e inclusão à população idosa.

João Luiz destacou:

“Iniciativas de valorização social têm ganhado destaque em meu mandato, como o projeto ‘Meus 15 Anos’, que proporcionou a mulheres a oportunidade de vivenciar um momento simbólico que não tiveram na juventude. A ação reforça o compromisso com dignidade, autoestima e reconhecimento social.”

Saúde pública recebe investimentos de mais de R$ 30 milhões

Desde o início do mandato, o deputado já destinou mais de R$ 30 milhões para a saúde no Amazonas, contemplando:

Instalação de placas solares em instituições

Consultas oftalmológicas e entrega de óculos

Cirurgias de catarata

Ambulâncias e veículos para unidades de saúde

“As ações fortalecem o atendimento à população, ampliando o acesso e garantindo serviços de qualidade”, afirmou João Luiz.

(*) Com informações da assessoria