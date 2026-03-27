Investigação

Relator aponta possíveis ligações com banco e suspeita de tráfico de influência.

Brasília (DF) – A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS recomendou a abertura de investigação contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) por possíveis ligações com o Banco Master.

Relator pede investigação da Polícia Federal

Em parecer final apresentado nesta sexta-feira (26), o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), solicitou que a Polícia Federal apure a relação entre o ministro Dias Toffoli e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O pedido também foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Senado Federal, que podem analisar possíveis irregularidades e eventuais crimes de responsabilidade.

Contrato milionário também entra na mira

Além de Toffoli, o relator pediu apuração sobre um contrato de R$ 129 milhões firmado entre Vorcaro e Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes.

Segundo Gaspar, há indícios que precisam ser investigados, incluindo possível prática de tráfico de influência.

Comissão aponta indícios de irregularidades

De acordo com o relator, a CPMI identificou elementos que sugerem relações entre familiares de ministros do STF e o Banco Master, citado como um dos principais envolvidos em fraudes de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS.

Em entrevista à CNN Brasil, o presidente da comissão, senador Carlos Viana, afirmou que as suspeitas exigem investigação rigorosa.

Mensagens vazadas aumentam pressão

Parte dos dados extraídos de celulares de Daniel Vorcaro foi enviada à CPMI e acabou vazando para a imprensa, mesmo sob sigilo.

As informações incluem supostas trocas de mensagens entre o ex-banqueiro, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Viviane Barci, o que ampliou a crise envolvendo o STF.

Citados não se manifestaram

A reportagem procurou os envolvidos. O escritório de Viviane Barci informou que não irá comentar o caso. Já os ministros não responderam até a publicação. O espaço segue aberto.

*Com informações da CNN

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