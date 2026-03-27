Polícia Civil

O agressor de 39 anos estava foragido desde setembro de 2025 e foi localizado em uma embarcação no município de Breves.

Itapiranga (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em uma ação conjunta com a Polícia Civil do Pará (PCPA), prendeu, na última terça-feira (24), um homem de 39 anos. Ele era procurado pelo estupro de uma adolescente de 17 anos, ocorrido em Itapiranga, a 227 quilômetros de Manaus.

O crime: Abuso durante o trabalho de babá

O crime aconteceu no dia 17 de setembro de 2025. Segundo o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP de Itapiranga, a vítima estava trabalhando como babá na residência do infrator no momento em que ele consumou o abuso sexual.

Logo após o registro da ocorrência, a Polícia Civil instaurou um Inquérito Policial (IP) e solicitou à Justiça a prisão preventiva do autor. No entanto, o homem fugiu do município logo após o crime, o que levou à inclusão de seu nome no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Localização e prisão em embarcação no Pará

Após meses como foragido, o suspeito foi localizado no município de Breves, no estado do Pará. A captura ocorreu durante uma abordagem de rotina realizada em uma embarcação na região.

Ao consultarem o sistema, os policiais civis paraenses identificaram a ordem judicial em aberto expedida pela Comarca de Itapiranga. O delegado Aldiney Nogueira destacou a importância da cooperação entre os estados para garantir que criminosos não fiquem impunes ao cruzar fronteiras.

Combate à violência no interior do Amazonas

Para a autoridade policial, a prisão é uma resposta importante da segurança pública. “Consideramos que esta captura representa uma vitória no combate à violência contra mulheres, especialmente contra adolescentes no interior do Estado”, afirmou o delegado.

O homem agora responderá pelo crime de estupro e permanece à disposição da Justiça, aguardando os trâmites para ser possivelmente recambiado ao sistema prisional do Amazonas.

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