Um profissional que trabalha em contato direto e frequente com crianças durante o fim de ano foi preso pela Polícia Civil de Santa Catarina na última quinta-feira (27), por estupro de vulnerável.

O homem, que atuava como papai noel em um shopping de Lages, foi detido preventivamente no próprio local de trabalho, ainda trajado como o personagem e diante de clientes e crianças que passeavam pelo centro comercial.

Imagens divulgadas pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) registraram o momento da prisão do homem, de 67 anos.

Segundo a delegada Bruna Viana, o inquérito teve início após uma denúncia. Com o avanço das investigações e o envio do caso à Justiça, o Ministério Público ofereceu denúncia e solicitou a prisão preventiva do suspeito.

A delegada esclareceu que o crime não ocorreu dentro do shopping. “O mandado de prisão só foi cumprido no shopping, pois esse era o local de trabalho do homem e onde ele estava no momento da diligência”, afirmou em coletiva. O caso tramita em segredo de Justiça, e as autoridades não divulgaram detalhes sobre o crime.

Na manhã de sexta-feira (28), o Lages Shopping Center divulgou uma nota sobre o ocorrido:

“O Lages Shopping Center foi surpreendido pelas informações divulgadas na data de ontem acerca de investigação conduzida sob segredo de justiça pela Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, que resultou na prisão do profissional contratado para atuar como Papai Noel no cenário de Natal do Shopping. Diante dos fatos, o Lages Shopping Center manifesta seu absoluto repúdio a qualquer conduta que comprometa a integridade de seus clientes, em especial das crianças e famílias que frequentam o nosso empreendimento.

Ressaltamos que a atuação da Polícia Civil não decorreu de nenhum fato ocorrido nas dependências do Shopping, e foi realizada sem que houvesse qualquer comunicação oficial ao empreendimento em razão do sigilo imposto à investigação. Além disso, destacamos que a contratação foi realizada em estrita obediência à legalidade e integridade que norteiam nossa atuação, sendo que o Shopping já procedeu à imediata rescisão do contrato e segue à disposição das autoridades policiais para contribuir com o bom andamento das apurações oficiais, no que for cabível”.

Papai Noel é preso por estupro de vulnerável em shopping



(*) Com informações do Metrópoles

