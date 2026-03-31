Trânsito

A obra elimina aproximadamente 2,2 quilômetros em um trecho considerado “quilômetro morto”,

A Travessa Billy Graham, entregue nesta terça-feira (31) em Manaus, liga as avenidas Timbiras e Governador José Lindoso (avenida das Torres), reduzindo trajetos, melhorando o fluxo de trânsito na Zona Norte e gerando economia estimada em R$ 30 milhões por ano para o transporte coletivo.



Com 240 metros de extensão, a nova ligação viária foi estruturada com duas faixas em cada sentido, pavimentação com 480 toneladas de massa asfáltica e sistema completo de drenagem, incluindo três linhas profundas para transposição de igarapé, totalizando 123 metros, além de aproximadamente 500 metros de drenagem superficial com meio-fio, sarjeta, dissipadores e calçadas com acessibilidade. A intervenção reorganiza o fluxo da região, reduz congestionamentos e amplia a segurança viária.

A obra elimina aproximadamente 2,2 quilômetros de percurso operacional do transporte coletivo em um trecho considerado “quilômetro morto”, reduzindo custos pagos por quilometragem rodada. A estimativa é de economia de R$ 2,3 milhões por mês, podendo chegar a aproximadamente R$ 30 milhões por ano e até R$ 120 milhões ao longo de um mandato completo. Além da economia, a via encurta trajetos e impacta diretamente seis linhas de ônibus que operam na região.

“Essa é uma obra que encurta caminhos, melhora a mobilidade e ainda reduz custos do transporte coletivo. Estamos falando de uma economia de quase R$ 30 milhões por ano, recurso que pode ser reinvestido em outras áreas da cidade”, afirmou o prefeito David Almeida.

Ao lado do vice-prefeito Renato Junior, que assume a chefia do Executivo municipal, David Almeida destacou o momento como transição institucional e continuidade administrativa. “Hoje não é um dia de despedida. Manaus ganha um novo prefeito. O Renato assume com autonomia, preparado para dar continuidade ao trabalho que construímos ao longo desses cinco anos e três meses”, declarou.

A entrega encerra uma sequência de agendas realizadas nas últimas horas da gestão, consolidando um modelo baseado em planejamento, execução e impacto direto na vida da população.

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