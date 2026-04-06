Oportunidade

Também há vagas para os estudantes do ensino médio

O Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, inicia a semana com a oferta de 153 vagas para os programas de Estágio e Aprendizagem, no Amazonas.

No estado, são 107 oportunidades de estágio, distribuídas em áreas como Administração, Educação, Licenciaturas, Contabilidade, Informática, Psicologia, entre outras. Também há vagas para os estudantes do ensino médio. As bolsas-auxílio podem variar conforme a carga horária e a empresa contratante.

No programa de Aprendizagem, o CIEE está ofertando, no Amazonas, esta semana, 46 vagas, sendo 14 na área Administrativa, 23 para Auxiliar de Produção, 7 para Operador de Caixa e 2 para Açougueiro.

Para se cadastrar nas oportunidades e montar um perfil no Portal CIEE, basta acessar ciee.online (https://portal.ciee.org.br/). O cadastro é gratuito e é importante sempre manter os dados pessoais atualizados, pois é dessa forma que a empresa e o CIEE fazem contato para encaminhamentos de entrevista. No cadastro, o candidato pode incluir uma redação e um vídeo de apresentação para tornar o perfil ainda mais completo e aumentar as chances de ser convocado para uma entrevista.

Quem preferir atendimento presencial, o CIEE está localizado na rua Paxiúbas, nº 215, Conjunto Kyssia, bairro Dom Pedro, Manaus, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

CIEE 62 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

(*) Com informações da assessoria