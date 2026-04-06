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Curso qualifica profissionais da vigilância para respostas rápidas a surtos e epidemias

Com foco em qualificar profissionais da linha de frente da vigilância — da coleta de dados à análise e resposta — a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), em parceria com o Ministério da Saúde, iniciou a 2ª turma do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), nível fundamental, nesta segunda-feira (6).

A formação acontece no auditório da FVS-RCP até sexta-feira (10/04), reunindo 28 profissionais da vigilância em saúde do estado. Ao longo de três meses, o curso integra atividades teóricas e práticas, fortalecendo a qualificação dos participantes.

Qualificação contínua fortalece a vigilância

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, salienta que investir na qualificação contínua amplia a atuação da vigilância. “O EpiSUS contribui diretamente para aprimorar as ações no Amazonas. Ao preparar os profissionais, ampliamos a capacidade de resposta diante de emergências em saúde pública e damos mais agilidade à tomada de decisões”, avalia.

O diretor de Planejamento, Emergências em Saúde Pública e Ações Estratégicas em Vigilância da FVS-RCP, Augusto Zany, reforça que o treinamento segue diretrizes do Ministério da Saúde e está alinhado à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. “A proposta é preparar profissionais para atuação em campo, com respostas rápidas e eficientes a eventos de saúde pública”, pontua.

Treinamento em serviço garante respostas ágeis

A coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Amazonas (Cievs) da FVS-RCP, Roberta Danielli, destaca que a abordagem prática impacta diretamente os resultados. “Os participantes são capacitados para detectar, investigar e responder oportunamente às emergências, contribuindo para uma atuação mais eficiente e decisões baseadas em evidências”, afirma.

Entre os participantes, a técnica de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Tapauá, Natali Maia, reforça o impacto do curso no território. “Busquei o EpiSUS para adquirir conhecimento e compartilhar na minha região. Já atuo na vigilância epidemiológica há sete anos, e o treinamento contribui para aprimorar minhas práticas. Agradeço à FVS-RCP pela oportunidade”, destaca.

Sobre o EpiSUS

O EpiSUS é uma estratégia de capacitação em serviço voltada à epidemiologia de campo e à investigação de eventos de saúde pública. A iniciativa amplia o preparo técnico para resposta a surtos, epidemias e pandemias nas três esferas do Sistema Único de Saúde (SUS), envolvendo profissionais de nível médio e superior que atuam na vigilância em saúde e atendem aos critérios de seleção.

*Com informações da assessoria

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