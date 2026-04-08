Pânico

Fogo atingiu duas residências e mobilizou bombeiros durante a noite.

Manaus (AM) – Um incêndio de grandes proporções atingiu duas casas no Beco Santa Terezinha, no bairro São Jorge, zona Oeste da capital, na noite desta terça-feira (7). As chamas destruíram completamente uma das residências e mobilizaram moradores e equipes do Corpo de Bombeiros.

Casa de madeira foi destruída

Um dos imóveis, construído em madeira, foi totalmente consumido pelo fogo. A residência pertencia a uma mulher de 32 anos, que não estava no local no momento do incêndio. Ela e o marido foram avisados por vizinhos, mas ao chegarem encontraram a casa destruída. O casal perdeu todos os bens materiais.

Moradores ajudaram a conter as chamas

A segunda casa atingida sofreu danos parciais. Antes da chegada dos bombeiros, moradores da área se mobilizaram e tentaram controlar o fogo com baldes de água. A ação ajudou a impedir que as chamas se espalhassem para outros imóveis próximos.

Ação dos bombeiros evitou tragédia maior

O Corpo de Bombeiros atuou rapidamente e conseguiu controlar o incêndio, evitando que outras residências fossem atingidas.

Dificuldade de acesso complicou operação

O combate às chamas foi dificultado pela localização do beco, que tem acesso limitado para viaturas. Para conter o fogo, os militares precisaram montar uma linha de aproximadamente 300 metros de mangueiras.

Estrutura mobilizada na ocorrência

A operação contou com cerca de 24 militares e cinco viaturas, entre elas uma ambulância e quatro veículos de combate a incêndio. Foram utilizados entre 15 mil e 20 mil litros de água durante o trabalho.

As causas do incêndio ainda devem ser investigadas.

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