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Presidente dos EUA comenta negociações com o Irã, operações no Estreito de Ormuz e alerta à China

Publicado em 11 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (11) que não faz diferença para ele se o Irã fechar ou não um acordo para encerrar o conflito em curso.

Negociações em andamento

Trump disse que a delegação dos Estados Unidos mantém negociações intensas com representantes iranianos no Paquistão.

Segundo ele, independentemente do resultado das conversas, os Estados Unidos sairão vencedores.

Operação no Estreito de Ormuz

O presidente também comentou a atuação de navios de guerra americanos no Estreito de Ormuz.

“Temos varredores de minas lá, estamos limpando o Estreito”, afirmou Trump, acrescentando que “provavelmente” ainda há minas na região.

Alerta à China

Trump alertou a China sobre o envio de armas ao Irã.

“Eles terão grandes problemas”, disse o presidente.

Relato da inteligência dos EUA

Mais cedo, a emissora CNN informou que a inteligência norte-americana identificou movimentações da China para entregar novos sistemas de defesa aérea ao Irã nas próximas semanas.

As informações foram atribuídas a três pessoas com conhecimento de avaliações recentes da inteligência.

Possível estratégia de envio

A inteligência também aponta que o Irã pode estar aproveitando o cessar-fogo para reabastecer sistemas de armas com apoio de parceiros estrangeiros.

Duas fontes relataram à CNN que há indícios de que Pequim utiliza rotas por terceiros países para ocultar a origem das remessas.

*Com informações da CNN

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