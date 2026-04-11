O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (11) que não faz diferença para ele se o Irã fechar ou não um acordo para encerrar o conflito em curso.
Negociações em andamento
Trump disse que a delegação dos Estados Unidos mantém negociações intensas com representantes iranianos no Paquistão.
Segundo ele, independentemente do resultado das conversas, os Estados Unidos sairão vencedores.
Operação no Estreito de Ormuz
O presidente também comentou a atuação de navios de guerra americanos no Estreito de Ormuz.
“Temos varredores de minas lá, estamos limpando o Estreito”, afirmou Trump, acrescentando que “provavelmente” ainda há minas na região.
Alerta à China
Trump alertou a China sobre o envio de armas ao Irã.
“Eles terão grandes problemas”, disse o presidente.
Relato da inteligência dos EUA
Mais cedo, a emissora CNN informou que a inteligência norte-americana identificou movimentações da China para entregar novos sistemas de defesa aérea ao Irã nas próximas semanas.
As informações foram atribuídas a três pessoas com conhecimento de avaliações recentes da inteligência.
Possível estratégia de envio
A inteligência também aponta que o Irã pode estar aproveitando o cessar-fogo para reabastecer sistemas de armas com apoio de parceiros estrangeiros.
Duas fontes relataram à CNN que há indícios de que Pequim utiliza rotas por terceiros países para ocultar a origem das remessas.
*Com informações da CNN
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