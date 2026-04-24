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A empresa, que começou com o Restaurante Fiorentina e a Confeitaria Alemã, hoje reúne 49 unidades e se prepara para inaugurar sua 50ª operação nos próximos dias

Com uma trajetória marcada por adaptação e diversificação, o Grupo Alemã chega aos 45 anos consolidado como uma das principais operações de alimentação fora do lar fem Manaus.

A empresa, que começou com o Restaurante Fiorentina e a Confeitaria Alemã, hoje reúne 49 unidades e se prepara para inaugurar sua 50ª operação nos próximos dias, ampliando presença em um mercado competitivo e desafiador. Atualmente, o grupo conta com cerca de 700 colaboradores distribuídos entre suas marcas.

Segundo Raul Andrade, engenheiro civil e empreendedor à frente do grupo, o crescimento da companhia foi impulsionado por decisões estratégicas ao longo das décadas. Um dos primeiros pontos de inflexão ocorreu com a entrada nos shopping centers da capital amazonense, movimento que ampliou a visibilidade e o alcance das marcas.

“O ingresso nos centros de compras marcou uma mudança importante no nosso modelo de atuação, aproximando ainda mais o negócio do fluxo urbano e do consumidor moderno”, afirma.

Outro avanço relevante veio com a diversificação por meio de franquias nacionais, como Bob’s e Camarão & Cia, ampliando o portfólio e reduzindo a dependência de uma única bandeira. Mais recentemente, a participação no programa de gestão da Fundação Dom Cabral (FDC) contribuiu para uma transformação estrutural da empresa.

“Passamos por um processo profundo de profissionalização, com implantação de indicadores, planejamento estratégico e revisão constante de processos. Isso elevou a empresa a um novo patamar administrativo”, diz Andrade.

Nos anos recentes, o grupo também ampliou sua atuação com novas operações. Em 2025, iniciou a marca Biscoitê, voltada para biscoitos especiais. Já em 2026, abriu no Amazonas a primeira unidade da rede Gendai, localizada no Amazonas Shopping, e se prepara para lançar, neste fim de semana, a primeira franquia da Companhia do Churrasco no estado, marcando a 50ª unidade da empresa.

A nova operação reforça a estratégia de diversificação e atualização constante do portfólio, acompanhando as mudanças no comportamento do consumidor. “Estamos sempre renovando cardápios, investindo em atendimento e automação, além de adaptar a comunicação para diferentes perfis de clientes”, afirma Andrade.

De olho na sustentabilidade do negócio, o grupo também avança em um processo de sucessão. Há três anos, a filha de Raul Andrade, Mariah Andrade Tavares, passou a integrar a operação no dia a dia da empresa.

Para o empreendedor, a continuidade depende de inovação constante. “Temos consciência de que o sucesso do passado não garante o futuro. Por isso seguimos trabalhando com energia, buscando evolução e preparando a empresa para os próximos anos”, conclui.

B2B se torna eixo de crescimento da LG no Brasil

Durante décadas, a LG foi associada principalmente a televisores e eletrodomésticos presentes nas casas brasileiras. Mas, nos bastidores, a empresa vem reposicionando sua estratégia e ampliando sua presença no mercado corporativo.

Em um cenário de consumo mais volátil, o segmento B2B surge como um caminho mais previsível e estruturado, com potencial para contratos de médio e longo prazo. A companhia passou a mirar setores como hotelaria, varejo, saúde, educação e infraestrutura tecnológica.

Entre as frentes de expansão estão soluções de climatização para grandes edifícios, telas profissionais para comunicação visual e equipamentos voltados a ambientes corporativos. O mercado de data centers, impulsionado pelo avanço da computação em nuvem e da inteligência artificial, também entrou no radar da empresa.

A estratégia se apoia ainda na base industrial instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM), que segue sendo importante para a produção e distribuição de equipamentos eletrônicos no país.

Dessa forma, a LG vai além da venda de produtos para o consumidor final, mas busca, sobretudo, ampliar sua atuação como fornecedora de infraestrutura tecnológica para empresas, acompanhando a digitalização crescente de cidades, serviços e ambientes corporativos.

Com R$ 194 milhões, Whirlpool centraliza produção no Brasil

A Whirlpool anunciou o fechamento de sua fábrica na Argentina e a transferência da produção para o Brasil, concentrando as operações na unidade de Rio Claro (SP). A iniciativa envolve cerca de R$ 194 milhões na internalização de ativos industriais, incluindo máquinas e equipamentos da planta argentina.

A decisão reflete um processo de reorganização produtiva na América Latina, em que a companhia busca maior eficiência operacional, integração logística e ganho de escala. Ao concentrar a produção em um polo já estruturado, a empresa reduz complexidades e fortalece sua competitividade regional.

Essa mudança evidencia uma tendência crescente na indústria: a priorização de operações mais enxutas e integradas, além de contribuir para elevar o Brasil como base industrial estratégica, não apenas pelo tamanho do mercado, mas pela capacidade de absorver e sustentar produção em maior escala.

Saúde preventiva impulsiona crescimento das vitaminas em goma

As vitaminas em goma já deixaram de ser novidade no mercado de suplementos, mas continuam em expansão. Um sinal recente dessa afirmativa foi a aquisição da marca plant-based Grüns pela Unilever, em um negócio estimado em US$ 1,2 bilhão, o que reforça o interesse de grandes multinacionais pelo setor.

O crescimento acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, cada vez mais voltado à saúde preventiva, praticidade e produtos funcionais. Segundo estimativas da consultoria MarketsandMarkets, o mercado global de suplementos em goma pode passar de cerca de US$ 24 bilhões em 2025 para aproximadamente US$ 48 bilhões até 2030.

Inserido na chamada economia do bem-estar, que já movimenta mais de US$ 5 trilhões no mundo, de acordo com o Global Wellness Institute, o segmento segue atraindo investimentos e ampliando seu espaço nas rotinas de consumo, combinando conveniência, sabor e a crescente busca por hábitos mais saudáveis.

RÁPIDAS & BOAS

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) prorrogou para até quarta-feira (29/04), o prazo para envio dos Planos de Logística Reversa (PLRs) no estado. A medida, estabelecida pela Portaria nº 22/2026, amplia em 60 dias o período inicialmente previsto na Portaria nº 160/2025 e busca assegurar uma transição adequada para o novo Sistema de Controle de Logística Reversa do Amazonas (Sisrev-AM). O envio é obrigatório para fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que colocam embalagens no mercado e devem organizar a coleta e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados após o consumo.

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O CESAR, por meio do CISSA, seu Centro de Competência Embrapii em Segurança Cibernética, está com uma chamada de inovação aberta voltada para startups de cibersegurança e soluções cyber driven. As inscrições estão abertas até quinta-feira (30/4) e contemplam propostas em diferentes níveis de maturidade tecnológica, do TRL 2 ao TRL 6. Para esclarecimentos, entrar em contato por meio do e-mail ([email protected]).

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Nos dias 2 e 3/5, Manaus recebe a Empodera Fair, ‘1ª Feira de Empoderamento Feminino do Norte’, no Centro de Convenções Vasco Vasques, das 10h às 22h. Voltado ao protagonismo feminino, o evento é gratuito e promete reunir mulheres de diferentes áreas em um espaço dedicado à conexão, ao conhecimento e à geração de oportunidades de negócios. Informações pelo Instagram (@empoderafair).

Cristina Monte é historiadora e jornalista, especialista em Comunicação Empresarial, Responsabilidade Social e Divulgação Científica. Além de ser empreendedora e escritora.



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