País e mundo

Apesar do susto, não houve feridos

Um ônibus escolar caiu no rio Sena na manhã desta quinta-feira (30/04), após a motorista em treinamento perder o controle do veículo durante uma manobra em Juvisy-sur-Orge, na França.

De acordo com as informações iniciais, o ônibus perdeu o controle, bateu em um carro que estava estacionado e acabou arrastando o veículo até o rio. No momento do acidente, estavam a bordo a motorista, o instrutor e outros dois passageiros. O carro atingido não tinha ocupantes.

A prefeitura de Essonne informou que o acidente ocorreu na região do cais Timbaud e mobilizou equipes de resgate rapidamente. Todos os ocupantes do ônibus foram retirados com segurança e, apesar do impacto, não houve registro de feridos graves.

Veja vídeo:

Ônibus escolar cai no rio Sena após motorista perder controle pic.twitter.com/X0iko02Iyq — Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 30, 2026

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