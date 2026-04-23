País e mundo

Confusão com empurrões e gritos foi registrada durante exibição do longa

Uma briga generalizada durante a exibição do filme “Michael” viralizou nas redes sociais após ser registrada em um cinema no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na estreia do longa, na quarta-feira (22), e mostra pessoas trocando empurrões e gritos dentro da sala.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a confusão começa, com o público discutindo e mandando alguém sair do local, enquanto outros tentam conter a situação. Até o momento, não há informações sobre o que motivou a briga.

O filme “Michael”, que retrata a trajetória do cantor Michael Jackson, estreou nos cinemas brasileiros após grande expectativa do público. A produção acompanha desde os primeiros passos do artista no Jackson 5 até o auge da carreira solo.

Veja vídeo:

Leia mais

MC Ryan SP deve ser solto após habeas corpus concedido pela Justiça

Menino premiado por texto sobre “melhor pai” é morto pelo genitor