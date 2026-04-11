Uma pastora foi indiciada por homicídio culposo por negligência grave após a morte de um fiel durante uma cerimônia de batismo em Birmingham.
O caso ocorreu em outubro de 2023 e envolve a britânica Cheryl Bartley, de 48 anos, líder da igreja Life Changing Ministries.
Cerimônia foi transmitida ao vivo
Cheryl transmitia ao vivo a cerimônia na página da igreja no Facebook quando o incidente aconteceu.
Durante o ritual, o fiel Robert Smith, de 61 anos, se afogou em uma piscina infantil instalada na própria residência.
A transmissão foi interrompida repentinamente após o ocorrido.
Vítima participava de “renascimento”
Segundo informações do caso, Robert Smith sofria de Parkinson e participava de uma cerimônia de “renascimento”, quando o batismo é repetido como símbolo religioso.
Atendimento de emergência
Os serviços de emergência foram acionados, mas os paramédicos constataram que o idoso já estava morto antes da chegada.
A autópsia confirmou que a causa da morte foi afogamento, segundo a Polícia de West Midlands.
Declaração e investigação
Em um vídeo da transmissão, a pastora chegou a afirmar que viu o fiel “dançando com Jesus” após o incidente.
A Polícia de West Midlands informou o indiciamento e afirmou que o caso seguirá para julgamento.
Possível pena
Cheryl Bartley pode ser condenada a até 18 anos de prisão. A primeira audiência está marcada para 14 de maio.
*Com informações do Extra
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