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Idoso de 61 anos morreu afogado durante cerimônia em piscina infantil; caso segue para julgamento na Inglaterra

Publicado em 11 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Uma pastora foi indiciada por homicídio culposo por negligência grave após a morte de um fiel durante uma cerimônia de batismo em Birmingham.

O caso ocorreu em outubro de 2023 e envolve a britânica Cheryl Bartley, de 48 anos, líder da igreja Life Changing Ministries.

Cerimônia foi transmitida ao vivo

Cheryl transmitia ao vivo a cerimônia na página da igreja no Facebook quando o incidente aconteceu.

Durante o ritual, o fiel Robert Smith, de 61 anos, se afogou em uma piscina infantil instalada na própria residência.

A transmissão foi interrompida repentinamente após o ocorrido.

Vítima participava de “renascimento”

Segundo informações do caso, Robert Smith sofria de Parkinson e participava de uma cerimônia de “renascimento”, quando o batismo é repetido como símbolo religioso.

Atendimento de emergência

Os serviços de emergência foram acionados, mas os paramédicos constataram que o idoso já estava morto antes da chegada.

A autópsia confirmou que a causa da morte foi afogamento, segundo a Polícia de West Midlands.

Declaração e investigação

Em um vídeo da transmissão, a pastora chegou a afirmar que viu o fiel “dançando com Jesus” após o incidente.

A Polícia de West Midlands informou o indiciamento e afirmou que o caso seguirá para julgamento.

Possível pena

Cheryl Bartley pode ser condenada a até 18 anos de prisão. A primeira audiência está marcada para 14 de maio.

*Com informações do Extra

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