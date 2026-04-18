Indústria

Demanda antecipada para o Mundial aquece indústria e comércio de eletroeletrônicos no Amazonas

A dois meses da Copa do Mundo a produção de TVs segue aquecida no Polo Industrial de Manaus (PIM), com reflexos diretos no comércio. O setor projeta crescimento de até 10% nas vendas em 2026, em relação ao último ano, segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros).

Dados da Suframa mostram que o segmento eletroeletrônico faturou mais de R$ 5,9 bilhões em janeiro e fevereiro deste ano, alta de 5,26% em relação ao mesmo período de 2025.

Além disso, a indústria produziu 2,3 milhões de televisores com telas LCD e OLED no primeiro bimestre, com vendas de 2,1 milhões de unidades.

Produção antecipada atende demanda sazonal

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antonio Silva, afirma que o crescimento já era esperado devido ao calendário esportivo.

“Os indicadores recentes do PIM refletem o aquecimento natural e esperado do mercado em anos de Copa do Mundo, confirmando as projeções de aumento no volume de produção e nas vendas de televisores. A indústria já sente esse impacto positivo de forma concreta, uma vez que o planejamento produtivo das fábricas e o abastecimento dos estoques do varejo são estruturados com antecedência estratégica, visando atender à alta demanda sazonal do consumidor por novas telas e resoluções mais avançadas”, comenta.

Setor mantém forte geração de empregos

Atualmente, o segmento eletroeletrônico emprega 45,6 mil trabalhadores, o que representa uma parcela significativa dos 129,4 mil empregos do PIM.

Dessa forma, o avanço da produção também contribui para a manutenção e ampliação de postos de trabalho na região.

Comércio registra crescimento acima do esperado

No varejo, os reflexos também já aparecem. O presidente da Fecomércio-AM, Aderson Frota, destaca que o desempenho do setor está superando as expectativas.

“O comércio vive um momento inédito diante da expectativa negativa que tínhamos para 2026. É um ano político e imaginamos que seria negativo. Outra preocupação era o período chuvoso, que atrapalha a circulação de pessoas no comércio”, informou. “No entanto, o comércio tem mostrado crescimento, otimismo. Os depoimentos dos empresários têm sido muito positivos”, completou

Crescimento de até 10%

Conforme a Eletros, a projeção de crescimento está entre 5% e 10% nas vendas de televisores em 2026, impulsionada pela Copa do Mundo.

De acordo com a entidade, o evento deve estimular tanto a troca de aparelhos quanto a compra de novas TVs, inclusive mais de uma por residência. Além disso, consumidores tendem a buscar modelos maiores e com mais recursos tecnológicos.

Mesmo com o crédito mais caro, a expectativa é de manutenção do ritmo de vendas.

Smart TVs lideram preferência do consumidor

As Smart TVs concentram a maior parte das vendas no país, segundo a Eletros. Esse movimento indica mudança no perfil de consumo, com maior procura por aparelhos televisores, conectados e equipamentos de áudio voltados ao entretenimento doméstico.

“A evolução das Smart TVs traduz a transformação tecnológica do setor e a incorporação gradual de novas funcionalidades aos aparelhos disponíveis no mercado brasileiro”, afirma o presidente executivo da entidade, Jorge Nascimento.

Perspectivas para 2026

Apesar dos desafios estruturais, a Eletros projeta cenário favorável para este ano com maior impulso pela demanda por televisores e equipamentos de áudio voltados ao entretenimento doméstico.

O calendário eleitoral também entra no radar do setor. “Nesse contexto, a Eletros acompanhará de forma ativa e propositiva essa agenda, defendendo medidas que fortaleçam a competitividade da indústria nacional, ampliem o acesso da população a produtos modernos e sustentáveis e estimulem a geração de empregos de qualidade ao longo de toda a cadeia produtiva”, conclui Jorge Nascimento.