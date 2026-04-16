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Novo espaço kids homenageia as origens da casa e reforça foco no público familiar

Referência de tradição e sabor na capital amazonense, a Loppiano Pizza completa 32 anos de história neste mês de abril. Para celebrar o marco, a casa presenteia seus clientes com a inauguração da Vila Tomatinho, um novo playground que promete ser o maior e mais moderno espaço kids em pizzarias da cidade.

A inauguração oficial acontece na próxima quarta-feira, dia 22 de abril. A programação começa às 16h com uma missa dedicada a convidados e funcionários. Em seguida, a partir das 18h, as portas estarão abertas para o público em geral conhecer a novidade. Além disso, no dia do lançamento, a taxa de uso do espaço será uma cortesia da casa.

Expansão e diversão para as crianças

O novo espaço chama atenção pelos números. Com 120 m² — superando os 80 m² da estrutura anterior —, a Vila Tomatinho foi projetada para receber até 120 crianças simultaneamente. O projeto, por sua vez, divide-se em duas áreas: uma voltada aos maiores (a partir de 6 anos) e o exclusivo Espaço Baby, dedicado aos pequenos.

Entre os diferenciais, segundo o empresário Rogério Cunha, fundador da pizzaria, destacam-se brinquedos inéditos na casa, como a parede de escalada, cesta de basquete e um trampolim com dois pontos de pulo. “A principal motivação foi trazer novidades nesse espaço que a criançada se diverte. Criamos dois espaços distintos para atender melhor cada faixa etária, o que é uma grande novidade”, destaca o empresário e fundador, Rogério Cunha.

Uma homenagem às raízes: do Ziza’s à Loppiano

Mais do que um playground, a Vila Tomatinho representa um mergulho na história da gastronomia manauara. O design, inspirado em vilas toscanas com colinas instagramáveis, abriga um protótipo para criançada brincar da inesquecível lanchonete Ziza’s.

Fundada pelos pais de Rogério, Sr. Nuno e Dona Maria Cunha, a lanchonete ficou famosa pelos lanches tradicionais e diferenciados como sanduíche de frango (Sala de galinha), o Biscoitão, do milk-shake, seus sorvetes, do misto quente muitas vezes acompanhado de chá matte gelado, entre tantos outros. Além disso, seu parquinho infantil tornava o local o destino favorito de pais com suas crianças. “Isso tem tudo a ver com o nosso público-alvo, que é a família. Os pais querem um espaço onde a criançada se divirta e eles possam comer uma pizza com tranquilidade. Há uma conexão direta com o nosso posicionamento”, explica o proprietário.

Segurança em primeiro lugar

Empresário Rogério Cunha, fundador da pizzaria Loppiano Pizza

Para garantir o conforto dos pais, a Loppiano investiu em equipamentos de alta qualidade produzidos por uma empresa especializada de São Paulo. A operação contará com uma equipe de até cinco monitoras qualificadas por turno.

“O material é de primeira, com total segurança. Teremos monitoras atentas para garantir que não haja acidentes, permitindo que os pais relaxem, inclusive em mesas próximas ao playground”, reforça Rogério.

Serviço e valores

A Loppiano mantém seu endereço tradicional na Rua Major Gabriel, 1080. Após o dia da inauguração, a taxa de uso do playground será de R$ 20,00 por criança, jovem ou adulto, de segunda a quinta-feira. Já de sexta a domingo e feriados, o valor será de R$ 30,00.

SERVIÇO

O quê: Inauguração da Vila Tomatinho (Espaço Kids Loppiano)

Inauguração da Vila Tomatinho (Espaço Kids Loppiano) Quando: 22 de abril, a partir das 18h (abertura ao público)

22 de abril, a partir das 18h (abertura ao público) Onde: Rua Major Gabriel, 1080 – Centro (Praça 14 de Janeiro)

Rua Major Gabriel, 1080 – Centro (Praça 14 de Janeiro) Destaque: Uso gratuito do playground no dia da inauguração.

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