Energia Sustentável

Projeto com energia solar reduz custos e fortalece economia ribeirinha

Publicado em 17 de abril de 2026

Por EM TEMPO

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Iranduba (AM) – Uma fábrica de gelo movida a energia solar começou a transformar a rotina de pescadores e empreendedores na comunidade Santa Helena do Inglês, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro.

O projeto Gelo Caboclo reduz custos, evita desperdícios e fortalece a economia local.

Produção local reduz custos e perdas

Antes da iniciativa, os pescadores precisavam viajar até Manaus para comprar gelo. Esse deslocamento gerava gastos altos com combustível e causava perdas durante o transporte.

Agora, os trabalhadores pescam primeiro e compram o gelo depois, o que melhora a organização da atividade e reduz prejuízos.

Projeto impulsiona renda e novas oportunidades

A fábrica atende não só pescadores, mas também empreendedores locais, pousadas e embarcações turísticas.

Com isso, a comunidade amplia suas fontes de renda e fortalece atividades como turismo e comércio.

O comunitário Demétrio Júnior destacou que a produção local evita desperdícios e reduz custos que antes chegavam a mais de R$ 1 mil por viagem.

Tecnologia sustentável garante autonomia

A estrutura funciona com energia solar e utiliza água de poço artesiano. A fábrica produz cerca de uma tonelada de gelo por dia.

Além disso, o espaço conta com câmara fria e armazenamento, o que garante abastecimento mesmo em períodos de alta demanda.

Projeto beneficia centenas de famílias

Atualmente, duas pessoas operam diretamente a fábrica, mas o impacto já alcança mais de 200 famílias da região.

A iniciativa fortalece toda a cadeia produtiva do pescado, especialmente do jaraqui, essencial para a alimentação local.

Parcerias fortalecem bioeconomia na Amazônia

O projeto é executado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com apoio de instituições como Positivo Tecnologia e coordenação do Idesam.

A iniciativa integra o Programa Prioritário de Bioeconomia, ligado à Suframa.

Comunidade assume protagonismo do projeto

Lideranças locais destacam que o projeto nasce da própria comunidade e abre novas perspectivas de crescimento.

A expectativa é ampliar a estrutura no futuro, incluindo armazenamento de pescado e novos serviços.

Iniciativa mostra força da inovação na Amazônia

O projeto Gelo Caboclo mostra como soluções simples e adaptadas à realidade local podem gerar impacto real.

A iniciativa reduz perdas, melhora a renda e fortalece a bioeconomia, ao mesmo tempo em que preserva o meio ambiente e valoriza as comunidades tradicionais.

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