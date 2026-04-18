Decisão

Balcázar, que assumiu em fevereiro após a destituição do também interino José Jerí, afirmou que está “avaliando” e que falará com seus ministros na próxima semana para definir se tomará a decisão

O embaixador dos Estados Unidos no Peru, Bernie Navarro, fez uma advertência nessa sexta-feira (17) ao presidente interino do país, José María Balcázar. O alerta foi feito após possibilidade de suspensão da compra de aviões de combate para a modernização da frota da Força Aérea.

“Se negociarem de má-fé com os EUA e prejudicarem os interesses norte-americanos, tenham certeza de que, como representante da administração Trump, utilizarei todas as ferramentas disponíveis para proteger e promover a prosperidade e a segurança do nosso país e da região”, escreveu Navarro na rede social X.

Balcázar, que assumiu em fevereiro após a destituição do também interino José Jerí, afirmou que está “avaliando” e que falará com seus ministros na próxima semana para definir se tomará a decisão.

Caças F-16

O governo peruano ainda não informou se escolheu um modelo para a compra de 24 aviões de combate. A expectativa é que o país opte por caças F-16 dos Estados Unidos.

Mas Balcázar afirmou que a aquisição implicaria um endividamento “enorme” e deveria ser decidida pelo próximo governo, cujo mandato começa em 28 de julho.

“Meu governo é transitório e termina em julho. Acho que deveríamos deixar [a decisão] para o novo governo, após a eleição e [conforme] a vontade dos cidadãos”, disse ele à rádio peruana Exitosa.

O processo de compra das aeronaves para a Força Aérea do Peru começou, de acordo com a presidência peruana, no governo da ex-presidente Dina Boluarte, destituída em outubro do ano passado.

Em março, a presidência peruana informou em comunicado que a aquisição ainda não estava concluída.

(*) Com informações da CNN Brasil

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