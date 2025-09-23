Segurança

Aeronave irregular foi forçada a pousar em área remota a 30 km de Tefé durante operação da FAB e PF

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, na segunda-feira (22), uma aeronave suspeita vinda do Peru, que sobrevoava o território nacional sem plano de voo, identificação visível ou comunicação com o controle aéreo. A ação ocorreu nas proximidades do município de Tefé, no Amazonas, como parte de uma operação conjunta com a Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas na região amazônica.

Interceptação seguiu protocolo de defesa aérea

A aeronave foi detectada pelos radares da FAB ao ingressar no espaço aéreo brasileiro. Um caça A-29 Super Tucano foi acionado para interceptar o voo. Após o Reconhecimento a Distância (RAD), o piloto da FAB tentou contato via rádio e visual (Interrogação – ITG), mas não obteve resposta.

Com a recusa do piloto em cooperar, foi emitida a ordem de Mudança de Rota (MRO). Diante da insistência em desobedecer, a aeronave foi alvo de Tiro de Aviso (TAV). Por ainda não atender às ordens da Defesa Aeroespacial, foi então classificada como hostil e submetida ao Tiro de Detenção (TDE), conforme previsto no Decreto 5.144/04.

Pouso forçado em área remota de Tefé

Após as ações da FAB, o piloto manobrou a aeronave e realizou pouso forçado em uma área desabitada a cerca de 30 quilômetros a oeste de Tefé (AM). Um helicóptero H-60 Black Hawk foi enviado ao local, levando uma equipe da Polícia Federal, que deteve o suspeito.

Parte de ações de controle nas fronteiras

A interceptação integra o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), a Operação Ostium e outras ações permanentes de controle do espaço aéreo nacional. Essas iniciativas reúnem esforços do Ministério da Defesa e de órgãos de segurança pública no enfrentamento ao narcotráfico, sobretudo em regiões de fronteira como o estado do Amazonas.

