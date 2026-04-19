Colisão

De acordo com policiais militares que atenderam à ocorrência, Lucas dirigia o carro e alta velocidade, invadiu a calçada e atingiu um poste

O homem que morreu em um acidente de carro no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, foi identificado como Lucas Gomes dos Santos de Sena. Ele não resistiu aos ferimentos causados por uma colisão com um um poste ocorrida na madrugada deste domingo (19), na avenida Noel Nutels, próximo ao terminal 3.

De acordo com policiais militares que atenderam à ocorrência, Lucas dirigia o carro e alta velocidade, invadiu a calçada e atingiu um poste. Ele perdeu o controle do veículo, que ficou destruído.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o local. O corpo de Lucas foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

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