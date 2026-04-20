Polícia

A polícia investiga o caso

Um homem, ainda não identificado, foi baleado na tarde de domingo (19/03), no bairro Chagas de Aguiar, no município de Coari, no interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares, a vítima foi baleada ao chegar ao local em uma motocicleta acompanhada de outra pessoa, que fugiu ao perceber a gravidade dos ferimentos do amigo. Até o momento, não há informações sobre a motivação para o crime.

O homem recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local e foi levado para uma unidade hospitalar do município. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deve investigar o caso para entender a motivação do crime e identificar o suspeito.

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