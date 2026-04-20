Amazonas

Vítimas estavam sem capacete e em alta velocidade quando colidiram

Nivaldo Noronha Rodrigues Júnior, de 42 anos, e William Hanson de Souza Franco, de 20, morreram após um acidente entre duas motocicletas na madrugada de domingo (19/04), no km 4 da rodovia AM-352, em Manacapuru, no interior do Amazonas. Outras duas pessoas ficaram feridas.

De acordo informações preliminares, as motos seguiam em sentidos opostos quando bateram de frente em uma curva, por volta das 4h. As quatro vítimas estavam sem capacete e em alta velocidade.

Nivaldo morreu ainda no local, enquanto William chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Geral de Manacapuru, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de passar por cirurgia.

As outras duas vítimas, um homem e uma mulher, seguem internadas. O estado de saúde deles não foi divulgado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que vai apurar as circunstâncias do acidente.

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