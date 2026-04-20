Arena da Amazônia

Evento de Isabelle Nogueira une cultura, sustentabilidade e ingresso solidário em Manaus

O cadastro para a Pista Social do Festival da Cunhã 2026, com ingressos resgatados mediante doação de alimentos — que serão destinados a comunidades ribeirinhas em situação de vulnerabilidade — começa nesta segunda-feira (20). Idealizado por Isabelle Nogueira, o evento chega à segunda edição ainda mais robusto e reafirma seu papel como uma das principais vitrines da cultura amazônica contemporânea.

Evento acontece em maio com show de Joelma

Marcado para o dia 23 de maio, na Arena da Amazônia, em Manaus, o festival terá como destaque o show da cantora Joelma, já anunciado como uma das atrações mais aguardadas.

Criado com o propósito de valorizar as raízes indígenas e nortistas, o Festival da Cunhã rapidamente ultrapassou o status de evento. Assim, consolidou-se como um fenômeno cultural e social.

Primeira edição reuniu 30 mil pessoas

Em sua estreia, em 2025, o festival reuniu mais de 30 mil pessoas. Além disso, consolidou-se como um marco ao unir entretenimento, sustentabilidade e impacto social.

A primeira edição contou com cerca de 100 influenciadores e artistas de diversas regiões do país. O público viveu uma imersão na cultura amazônica por meio de experiências que integraram música, gastronomia, artesanato e tradições locais.

Impacto social e ambiental ganha destaque

Os resultados reforçam a dimensão do projeto. Foram quase 30 toneladas de alimentos arrecadados, destinados a comunidades ribeirinhas. Além disso, houve compensação ambiental com o plantio de 758 árvores nativas em áreas degradadas.

Ao mesmo tempo, a iniciativa impulsionou a economia local. O evento gerou oportunidades para empreendedores, artistas e trabalhadores da região — de vendedores ambulantes a negócios já estabelecidos.

Nova edição amplia proposta solidária

Para 2026, a proposta é ampliar ainda mais essa entrega. Além da Área VIP e do Camarote Open Bar, que tiveram vendas abertas no último dia 9, a tradicional Pista Social será mantida.

Dessa forma, 90% dos ingressos serão disponibilizados mediante doação de alimentos, reforçando o compromisso social que se tornou uma das marcas do festival.

Realizado em parceria com a Mynd e a Pump, o Festival da Cunhã também se posiciona como um dos principais “esquentas” para o Festival Folclórico de Parintins. Considerado o maior espetáculo a céu aberto do mundo, o festival de Parintins amplia ainda mais a conexão cultural do evento.

Plataforma de valorização da Amazônia

Com crescimento consistente, números expressivos e novidades que elevam a experiência do público, o Festival da Cunhã 2026 se firma como mais do que um evento. É, sobretudo, uma plataforma de valorização cultural, impacto social e projeção da Amazônia para o Brasil e o mundo.

Serviço:

Local: Arena da Amazônia – Manaus (AM)

Data: 23 de maio de 2026

Pista Social: https://cadastro.ingressofly.com.br/events/1/festival-da-cunha

1 cadastro por cpf em troca de 2kg de alimento (exceto sal) ou 1 lata de leite em pó.

*Datas e Locais de troca😘 11 a 15 de maio

Nova Era Grande Circular: Av. Autaz Mirim, 8900 – Jorge Teixeira.

Nova Era Super Atacado: Torquato Tapajos, 2871 – Flores.

Nova Era Parque 10: Av. Gov. José Lindoso, 3007.

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