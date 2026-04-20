Artesanato Afetivo

Peças transformam roupas em lembranças afetivas e apoio emocional

Manaus (AM) – Após uma imersão de seis anos na Inglaterra, a jornalista Tainá Santos Smith trouxe para Manaus o conceito dos Memory Bears (Ursos de Memória), mas com um toque profundamente autoral. Smith conta como decidiu transformar esses fragmentos de pano em algo palpável que, por meio da sua marca, a Urso de Retalhos, traz um sentido que vai além da costura: a possibilidade de abraçar uma lembrança novamente.

A trajetória que a trouxe até aqui é tão sensível quanto o produto final. Tainá revelou que o projeto floresceu em solo britânico, impulsionado pela sua própria experiência com a maternidade. No Reino Unido, ela percebeu que transformar roupas de entes queridos em ursos era um movimento de cura e celebração, os chamados keepsakes. Ao retornar para o Brasil, percebeu que o Amazonas carecia dessa artesania minuciosa, que une técnica europeia e o calor do acolhimento brasileiro.

Criação do Urso

O trabalho é o oposto da produção em massa. Cada peça é um relicário que exige tempo e respeito. Para que um urso ganhe vida, são necessárias de 9 a 12 roupas de bebê ou até duas peças de adultos. A jornalista explicou que o processo é lento e cuidadoso: são três dias de dedicação exclusiva em cada unidade, com um prazo de entrega que chega a quatro semanas. Essa espera é o que garante que cada detalhe, desde uma gola de camisa até uma estampa específica, seja preservado para contar uma história única.

Embora o mês de maio, com a temporada do Dia das Mães, acenda um holofote sobre esse tipo de presente afetivo, a proposta da marca Tainá Smith – Urso de Retalhos é atemporal. O ateliê funciona sob agendamento, tratando cada pedido como uma missão de suporte emocional, seja para guardar a infância que passa rápido ou para acolher quem lida com o luto. Para quem deseja conhecer os bastidores dessa metamorfose têxtil, o trabalho da especialista está disponível nas redes sociais.

Leia mais:

Infâncias protegidas: o papel dos pais no cuidado emocional das crianças